« Ritmo Salvaje », le successeur de « La Reina del Flow » sur Netflix

Ça ne fait aucun doute que « la reine du flow” est devenue l’une des productions préférées des utilisateurs de Netflix, c’est pourquoi le géant du streaming a décidé de miser sur une série colombienne, jeune, pleine de musique et de danse. Une fois de plus les rythmes urbains seront protagonistes, mais suffiront-ils à détrôner la telenovela de Carolina Ramirez ?

La fiction qui atteint Netflix le 2 mars 2022, il a été réalisé par Simón Brand, connu pour le film « Paraíso Travel » et reconnu pour avoir été à la pointe des vidéoclips d’artistes tels que Enrique Iglesias, Paulina Rubio, Shakira, Thalía et Chayanne.

« Rythme sauvage” met en vedette l’actrice et chanteuse colombienne, Greeicy Rendon et son compatriote Paulina Davila. Ils sont rejoints par Martina La Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago, Kevin Bury et Andrés Juan Hernández.

Le personnage de Greeicy Rendón dansant dans « Ritmo Salvaje » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « WILD RHYTHM » ?

Dans « Rythme sauvage” Les mondes opposés de deux danseuses colombiennes, Karina et Antonia, se heurtent sur et hors de la piste de danse lorsque leur ambition de réussir les conduit sur une voie dangereuse.

La série Netflix raconte l’histoire de deux groupes de jeunes dont les réalités sont on ne peut plus opposées, mais qui partagent tous un amour profond pour la danse et le théâtre. De plus, tous sont à un moment crucial de leur vie, puisqu’ils doivent faire les premiers pas vers le chemin qu’ils veulent suivre.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « WILD RHYTHM »

Greeicy Rendon dans le rôle de Karina

Paulina Davila comme Antonia

Martina la dangereuse

Jean-Manuel Guilera

Christine Warner

Alexandre Buitrago

Serge Herrera

Angéla Cano

Sashua López

Palais David

Elisabeth Torrent

kevin enterrer

Andrés Juan Hernández

Kevin Bury, qui faisait également partie du casting de « La Reina del Flow », apparaîtra dans « Ritmo Salvaje » (Photo : Netflix)

QUAND EST-CE QUE « WILD RHYTHM » SERA EN PREMIÈRE ?

La première saison de « Rythme sauvage» sera présenté en première le 2 mars 2022 à Netflix.

CARLOS TORRES VEUT-IL UNE SAISON 3 DE « LA REINA DEL FLOW » ?

Enfin, beaucoup se sont interrogés sur une éventuelle saison 3 de « The Queen of Flow » et c’est ce qu’a dit l’un des protagonistes. Carlos Torres a parlé de sa carrière et de ce que son personnage dans la série Netflix signifiait pour lui. De plus, il a été consulté au sujet d’une troisième saison de la série colombienne.

« Voyons voir, jusqu’à présent je n’ai aucune information sur la troisième saison, mais sans aucun doute, au-delà de savoir si j’ai le privilège de faire partie de la troisième saison, je pense qu’elle le mérite, que c’est un très bien fait produit. , avec un thème très intéressant et qui, je pense, vaut la peine de continuer à se développer”, a déclaré l’acteur colombien.

Dans cette probable troisième saison, que pourrait-il advenir de son personnage Charly Flow et de celui de sa collègue et compatriote Carolina Ramírez, Yeimy Montoya. Eh bien, Torres a une idée. « Je crois que l’imagination n’a pas de limites, n’est-ce pas ? Dans cette deuxième saison j’ai été très surpris par le scénario, je me suis dit que du coup ça allait plus parler de la vengeance de Charly et le plus drôle c’est qu’ils nous ont surpris »a révélé l’artiste.

« Alors je ne doute pas du talent qu’ils ont et on pourrait dire autre chose, quoi ? Soudain, quelque chose du passé, ou quelque chose qui n’a pas été dit ou qui n’a pas été étayé et qui pourrait maintenant être mis au jour… On ne sait pas « , il a souligné.