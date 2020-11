Ritchie Torres dit que la politique du club des «  vieux garçons  » s’est effondrée avec les élections de 2020

Ritchie Torres, le premier membre du Congrès afro-latino ouvertement gay, a déclaré que le style politique du «club des vieux garçons» s’était «effondré» avec les élections de 2020.

Les élections de novembre ont finalement vu Donald Trump donner ses ordres de marche, Joe Biden devant devenir le prochain président des États-Unis en janvier – mais il y a également eu un certain nombre d’autres victoires de haut niveau pour les politiciens LGBT + et les personnes de couleur.

Mondaire Jones et Torres ont triomphé à New York, devenant les premiers membres noirs et afro-latinos du Congrès à s’identifier comme LGBT +.

Pendant ce temps, la championne des droits LGBT + Sarah McBride est devenue la première personne transgenre élue à un Sénat américain, tandis que Mauree Turner est devenue la première législatrice d’État non binaire de l’histoire des États-Unis.

Il y a eu également un certain nombre d’autres victoires incroyables pour des personnes issues de minorités, et Torres pense que nous assistons à un changement fondamental dans la politique américaine.

Ritchie Torres a déclaré que le peuple américain avait finalement adopté « une démocratie multiraciale, multiethnique et inclusive » avec les élections de 2020.

Parler à ., Ritchie Torres a déclaré: «Nous assistons à l’effondrement de la politique en tant que club de vieux garçons, et nous assistons à l’adoption de l’Amérique en tant que démocratie multiraciale, multiethnique et inclusive.»

Le démocrate de 32 ans a également déclaré qu’il était «un enfant pauvre du Bronx» et qu’il n’avait jamais imaginé dans ses «rêves les plus fous» qu’il deviendrait membre du Congrès.

«Les personnes LGBTQ de couleur sont sur le point de prendre place dans l’une des tables les plus puissantes», a-t-il déclaré.

«Une personne sage a dit un jour: ‘Si vous n’avez pas de place à table, alors vous êtes probablement au menu.’»

Il a ajouté: «J’espère être un exemple inspirant de ce qui est possible en Amérique. Mais à la fin, je ne serai pas jugé par qui je suis mais par ce que j’accomplis. Mon identité compte donc à court terme, mais à long terme, ce qui compte, c’est le bilan que je construis au Congrès.

Ritchie Torres a remporté une victoire confortable dans sa course après les élections du 3 novembre.

S’exprimant après l’appel de la course, Torres a déclaré: «Ce soir, une nouvelle ère commence pour le South Bronx. C’est l’honneur de toute une vie de représenter un arrondissement rempli de travailleurs essentiels qui ont risqué leur vie pour que la ville de New York puisse vivre. »

Il a ajouté: «Mon engagement envers le district est simple: je me battrai pour vous. Le Bronx est ma maison, c’est ce qui a fait de moi qui je suis, et c’est pour cela que je me battrai au Congrès. Je remercie les électeurs du South Bronx du fond du cœur pour la confiance qu’ils m’accordent pour les représenter.