Rita Wilson rappe dans le numéro d’ouverture des Emmys – et Twitter n’en a jamais assez

D’une part, Cedric the Entertainer était l’hôte des Emmy Awards 2021 de dimanche.

Mais c’est Rita Wilson qui a illuminé la salle (et les réseaux sociaux) lors du numéro d’ouverture de l’émission !

Même avant le coup d’envoi des Emmy Awards 2021 dimanche soir, Cédric a promis des moments « grands et amusants »: « Deux de mes hôtes Emmy préférés sont Billy Crystal et Martin Short. Nous ne voulions pas aller à Broadway avec, mais nous voulons faire quelque chose de similaire », a-t-il déclaré au magazine People. « Nous avons donc un gros numéro amusant à ouvrir et à montrer qui contient des croquis. »

Et ce que le public a eu, c’était une chanson d’amour à la télévision, sur l’air de « Just a Friend » de Biz Markie, rappée par… eh bien, Rita Wilson !

Tout a commencé avec Cédric se promenant sur scène dans la salle à accès limité dans laquelle se tenaient les Emmys (un petit espace avec des tables rondes remplies de nominés, à la Golden Globes) et deux petites scènes. Cédric a commencé les choses en rappant les mots classiques de Biz, avec une torsion: « Télé, tu as ce dont j’ai besoin, mais tu dis que c’est juste un ami. »

Et puis il l’a confié à d’autres pour se mettre à la rime, à commencer par la légende du hip-hop LL Cool J. La star de « Black-ish » Anthony Anderson s’est également amusée, tout comme Billy Porter de « Pose ». Mais ensuite, Wilson a profité de son moment au soleil pendant que la caméra balayait la pièce, donnant l’impression que tout cela ressemblait à une véritable fête de famille.

Et le Twitterverse est devenu fou :

« Je n’arrive pas à croire que j’ai raté le rap de Rita Wilson sur les Emmys… un moment qui restera dans nos cœurs pour toujours », a écrit @TheSarahGorman

« FILLE, tu l’as secoué ce soir », a écrit @bobiman :

@Ecareyo a judicieusement noté: « Depuis janvier 2020, cela revient toujours à Rita Wilson »:

De toute évidence, il a fait attention, car Wilson (dont le mari est Tom Hanks) n’est pas tout à fait un novice ici. Elle a une tradition avec la musique country, mais tout en faisant face à la quarantaine alors qu’elle faisait face à un diagnostic de COVID-19, elle a posté une vidéo sur Instagram, rappant sur le tube des années 1990 de Naughty By Nature « Hop Hop Hourra ».

Et le mois suivant, elle est apparue sur « The Masked Singer »… où elle avait également rappé le morceau Naughty By Nature !

Pourtant, elle s’est démarquée de la foule, sinon tant pour ses compétences globales que comme une véritable surprise. Mais l’ouverture du spectacle a été une grosse surprise, à commencer par l’intérieur de l' »auditorium » pour la nuit. Avec tout ce qui a été modifié en raison des restrictions pandémiques, c’était à la fois plus petit qu’une réunion typique des Emmy Awards, mais aussi encombré par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir pour les cérémonies de remise des prix depuis le début de la pandémie. (L’année dernière, il n’y avait pas de public du tout à l’exception de quelques acteurs découpés en carton, et l’animateur Jimmy Kimmel devait souvent travailler en solo.) Un Emmy Award géant a dominé la scène principale; la scène secondaire au milieu de la salle était vide, sauf lorsque des présentateurs ou des gagnants montaient dessus.

Restez à l’écoute pour voir quels autres changements et surprises vous attendent pour cette nouvelle version normale des Emmy Awards !