Rita Ora suce joyeusement son doigt dans une tenue de camouflage chic lors de la Journée mondiale de la gentillesse

La chanteuse Rita Ora a taquiné ses fans avec une offre suggestive à l’occasion de la Journée mondiale de la gentillesse. Vendredi, elle s’est rendue sur Instagram avec une série de clichés alléchants qui ont déclenché une frénésie parmi ses 16 millions d’abonnés. Moins de deux heures après avoir publié les trois clichés, plus de 92 000 personnes ont appuyé sur le bouton «J’aime» pour montrer leur appréciation.

La chanteuse «How To Be Lonely» a légendé les photos avec trois emoji: un poisson, un œil et le globe qui semblait faire référence au filtre fishbowl qu’elle semblait avoir utilisé. Rita a également ajouté un hashtag pour la Journée mondiale de la gentillesse pour rappeler aux autres l’impact qu’ils peuvent également avoir sur les autres.

La jeune femme de 29 ans a porté une tenue camouflage élégante qui mettait en valeur sa silhouette souple. Le haut à manches courtes avait des poignets élastiques et une encolure haute. Le bas était assorti au haut pour un look cohérent.

Comme toujours, la pop star a rehaussé son look avec des accessoires bien choisis. Elle portait deux paires de boucles d’oreilles qui se complétaient. La première paire de boucles d’oreilles pendantes a ajouté de l’éclat avec son design multi-étoiles. La deuxième paire de boucles d’oreilles de lustre beaucoup plus grandes comportait également une étoile et une grande forme de diamant en bas. Rita portait ses tresses blondes dans une partie latérale profonde. Le bob était en désordre et sa frange encadrait ses traits du visage exquis.

Les ongles rouges de Rita occupaient le devant de la scène. Elle a mis en valeur ses mains bien entretenues en les plaçant devant et au centre. Ses ongles étaient peints d’une couleur naturelle, mais les pointes étaient peintes de manière asymétrique dans une couleur vermillon sombre.

Rita a posé dans une pièce d’apparence confortable avec une fenêtre. Les rideaux ont été ouverts pour laisser la lumière naturelle pénétrer dans la pièce et illuminer la photo. En arrière-plan, un grand arbre en pot a ajouté de la verdure à l’espace.

Dans la première image, Rita a joué avec ses cheveux en léchant son majeur. Elle regarda directement l’objectif pour un cliché sensuel. Si cela n’apportait pas assez de chaleur, Rita a amplifié l’ambiance dans le deuxième coup. Elle a positionné la caméra à un angle inférieur et a écarté ses lèvres de manière séduisante. Elle posa son index sur sa lèvre inférieure de manière suggestive. La troisième et dernière image avait la chanteuse baissant les yeux et éloignant ses cheveux de son visage. Elle leva la main gauche comme si elle était sur le point de toucher son visage dans une image fixe qui capturait un moment plutôt beau.

Les fans de Rita l’ont inondée de commentaires et d’emoji qui lui ont montré à quel point ils aimaient les images.

«Vous êtes la meilleure reine de tous les temps», a déclaré une personne.

«Hey Rita, qu’est-ce que ça fait d’être parfait?» un autre taquiné.

Un troisième admirateur a parlé lyrique de son apparence.

«Rita Ora, la plus belle femme du monde de tous les temps», ont-ils jailli.

L’Inquisitr a rapporté que la chanteuse «Girls» a récemment publié une photo de retour. Sur la photo, elle avait l’air de fumer chaud tout en portant un chat trench transparent et des bottes hauteur genou.