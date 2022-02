Rita Ora jouera dans la préquelle en direct de « La Belle et la Bête » pour Disney+

L’actrice Rita prie rejoindrait le monde de Disney, plus précisément celui de »La belle et la Bête »alors que la chanteuse a officiellement confirmé sa participation à la préquelle en direct de 2017 du classique Disney. Priez de rejoindre Luc Evans Oui Josh Gad reprenant leurs rôles de Gaston et Lefou, les personnages caractéristiques du film et qui dérangent les projets de Bella d’être avec son amant. D’autres acteurs qui sont également dans le casting sont brianna middletoncomme la sœur de LeFou, Tilly, Jelani Alladin comme l’artiste Jean-Michel, et la vedette de »Hawkeye », Gratuit comme le Prince Benoît Berlioz.

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue de l’histoire, si ce n’est qu’elle impliquera que Gaston et LeFou se lancent dans un voyage pour se connecter avec le passé de Tilly. Josh Gad sera également le showrunner de la série, avec Edouard Kitsis Oui Adam Horowitz principaux créateurs de »Once Upon a Time ». La série prévoit de faire une série d’événements incroyables, de visiter des lieux qui surprendront chacun des téléspectateurs. » Je ne pourrais pas être plus excité pour ce spectacle. Je pense que ça va être quelque chose d’extrêmement spécial », a déclaré Gad.

Vous pourriez également être intéressé par : » Chair de poule » : les livres de RL Stine seront adaptés en série Disney+.

Alain Menken il produira également la série, après avoir écrit la musique du film de 2017 sur lequel la série est basée et du film d’animation original primé aux Oscars en 1991, sur lequel il a collaboré avec feu , Howard Ashman. Il s’agit de l’une des nombreuses collaborations en cours entre le compositeur et Disney, avec la musique de la version live-action 2023 de La Petite Sirène et une nouvelle version live-action du Bossu de Notre-Dame.

Plus de détails sur l’histoire n’ont pas encore été confirmés, ni de date de sortie. On sait seulement que cela se produira avant les événements vus dans la version live action de « La Belle et la Bête » de 2017.