Rita Moreno rejoint Fast X en tant que grand-mère de Vin Diesel

L’actrice Rita Moreno, lauréate d’un Oscar, d’un Emmy et d’un Tony, vient d’embarquer X rapide dans un rôle majeur. Prendre à Instagram, Rapide et furieux La star de la franchise Vin Diesel a annoncé le nouveau casting du film dans une vidéo de l’acteur rejoint par Moreno. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, Diesel révèle que Moreno joue la grand-mère de son personnage, Dominic Toretto. Leur co-star Michelle Rodriguez est également là pour célébrer l’annonce du casting.

« J’ai toujours rêvé de travailler avec Rita Moreno, et le fait qu’elle soit ici pour jouer ma grand-mère me fait sourire. Je suis tellement bénie », a déclaré Diesel.

Moreno, 90 ans, qui porte une casquette qui dit « Jusqu’à présent, c’est le plus vieux que j’ai jamais été », répond à Diesel, « Vous savez quoi, je pense que ma vieillesse attendait que vous m’invitiez. N’est-ce pas pas si gentil? Et je suis là. Et la réponse est, oui, je vais le faire. Et pas seulement le faire, je suis chatouillé, je suis chatouillé, je suis tellement ravi. être tellement amusant. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Il n’est pas rare que Diesel ajoute de grandes stars à la Rapide et furieux franchise pour jouer des membres de la famille de son personnage qui n’avaient pas été présentés auparavant. Dans F9, John Cena est apparu comme Jakob Toretto, le frère de Dom. Diesel avait fait de la famille un thème important dans le Rapide série à ce stade, c’est aussi pourquoi il s’est assuré que Jordana Brewster reviendrait également dans X rapide comme Mia Toretto, la sœur de Dom et Jakob.

Fast X apporte de nombreuses nouvelles stars aux côtés de favoris de retour





Universal Studios

Il y aura beaucoup de grandes stars qui se joindront X rapide faire ses débuts dans le Rapide et furieux série de films. Jason Momoa (Aquaman) jouera le méchant du film. Diesel a également annoncé d’autres grands noms pour des rôles non divulgués, dont Brie Larson (Capitaine Marvel), Daniela Melchior (La brigade suicide) et Alan Ritchson (Atteindre).

La suite ramènera également d’autres stars de retour de la série. Cela inclut bien sûr Vin Diesel dans le rôle de Dom Toretto. Parmi les autres membres de la distribution qui reviennent, citons Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Cardi B et Charlize Theron.

Une personne qui n’est pas de retour est le réalisateur Justin Lin, qui prévoyait de diriger les deux derniers épisodes de la série. Peu de temps après le début de la production, il a été annoncé que Lin avait quitté le projet. Il y avait des rumeurs selon lesquelles cela était dû à des frictions avec Diesel sur le plateau. En tout cas, Lin est parti du projet et il a été remplacé par le réalisateur Louis Leterrier.

Dwayne « The Rock » Johnson est un autre Rapide et furieux acteur de série qui ne reviendra pas pour X rapide. Diesel avait offert à Johnson la chance de revenir pour le film, mais The Rock a refusé l’opportunité. Il a été ouvert sur le fait qu’il ne s’entendait pas exactement avec Diesel lorsqu’il travaillait ensemble dans le passé et Johnson semble vouloir laisser tomber.

X rapide est prévu pour une sortie en salles le 19 mai 2023.





The Thing revient au cinéma en juin pour la célébration du 40e anniversaire

Lire la suite