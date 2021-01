«  Risque d’incitation supplémentaire  »: la déclaration complète de Twitter expliquant pourquoi il a suspendu définitivement le compte de Donald Trump

Personnel PF09 janv.2021 09:27:17 IST

Twitter a interdit vendredi le compte rendu du président américain Donald Trump, invoquant «le risque d’une nouvelle incitation à la violence» suite aux violences au Capitole de mercredi.

Dans un explication détaillée publiée sur son blog, la société a déclaré que les récents tweets de Trump équivalaient à une glorification de la violence lorsqu’ils étaient lus dans le contexte de la violence au Capitole. Twitter a également cité des projets de circulation en ligne pour de futures manifestations armées autour de l’investiture du président élu américain Joe Biden.

Voici le texte intégral du billet de blog:

***

Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence.

Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que des violations supplémentaires des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette ligne de conduite. Notre cadre d’intérêt public existe pour permettre au public d’entendre directement les représentants élus et les dirigeants mondiaux. Il repose sur le principe que le peuple a le droit de demander des comptes au pouvoir.

Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres. Nous continuerons de faire preuve de transparence concernant nos politiques et leur application.

Voici une analyse complète de notre approche d’application de la politique dans ce cas.

Aperçu

Le 8 janvier 2021, le président Donald J.Trump a tweeté:

«Les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et Make AMERICA GREAT AGAIN, auront une voix géante dans le futur. Ils ne seront ni méprisés ni traités injustement de quelque manière, forme ou forme !!! »

Peu de temps après, le président a tweeté:

«À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier.»

En raison des tensions persistantes aux États-Unis et de la reprise de la conversation mondiale concernant les personnes qui ont violemment pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, ces deux Tweets doivent être lus dans le contexte d’événements plus larges dans le pays et de la les moyens par lesquels les déclarations du président peuvent être mobilisées par différents publics, y compris pour inciter à la violence, ainsi que dans le contexte du modèle de comportement de ce récit ces dernières semaines. Après avoir évalué le langage de ces Tweets par rapport à notre politique de Glorification de la Violence, nous avons déterminé que ces Tweets sont en violation de la Politique de Glorification de la Violence et que l’utilisateur @realDonaldTrump doit être immédiatement suspendu définitivement du service.

Évaluation

Nous avons évalué les deux Tweets mentionnés ci-dessus dans le cadre de notre politique de glorification de la violence, qui vise à empêcher la glorification de la violence qui pourrait inspirer d’autres personnes à reproduire des actes de violence et avons déterminé qu’ils étaient très susceptibles d’encourager et d’inspirer les gens à reproduire les actes criminels qui ont eu lieu au Capitole américain le 6 janvier 2021.

Cette détermination repose sur un certain nombre de facteurs, notamment:

-La déclaration du président Trump selon laquelle il ne participera pas à l’inauguration est reçue par un certain nombre de ses partisans comme une confirmation supplémentaire que l’élection n’était pas légitime et est considérée comme désavouant sa précédente affirmation faite via deux Tweets (1, 2) par son Le chef d’état-major adjoint, Dan Scavino, a déclaré qu’il y aurait une «transition ordonnée» le 20 janvier.

-Le deuxième Tweet peut également servir d’encouragement à ceux qui envisagent potentiellement des actes de violence que l’inauguration serait une cible «sûre», car il ne sera pas présent.

-L’utilisation des mots «American Patriots» pour décrire certains de ses partisans est également interprétée comme un soutien à ceux qui commettent des actes de violence au Capitole américain.

-La mention de ses partisans ayant une « VOIX GÉANTE longtemps dans le futur » et que « Ils ne seront pas méprisés ou traités injustement de quelque manière que ce soit !!! » est interprété comme une indication supplémentaire que le président Trump ne prévoit pas de faciliter une «transition ordonnée» et qu’il envisage plutôt de continuer à soutenir, autonomiser et protéger ceux qui croient avoir remporté l’élection.

-Les plans de futures manifestations armées ont déjà commencé à proliférer sur et hors de Twitter, y compris une proposition d’attaque secondaire contre le Capitole américain et les bâtiments du Capitole de l’État le 17 janvier 2021.

En tant que tel, notre détermination est que les deux Tweets ci-dessus sont susceptibles d’inspirer d’autres personnes à reproduire les actes de violence qui ont eu lieu le 6 janvier 2021, et qu’il existe de nombreux indicateurs indiquant qu’ils sont reçus et compris comme un encouragement à le faire.

