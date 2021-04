Rise of the Slime est un joyeux Rogue-Lite combattant les cartes qui arrive sur PS5, PS4 cet été

Slay the Spire est l’un des favoris personnels de cet auteur, donc les nouvelles d’un jeu d’aventure rogue-lite et de construction de deck sont de la musique à nos oreilles. Rise of the Slime n’est que cela – un titre indépendant sur le fait de se frayer un chemin à travers le pays en utilisant une sélection de cartes puissantes.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, le jeu a une charmante présentation de marionnettes en bâton que nous pouvons certainement prendre derrière. Cela semble assez simple – en jouant le rôle du slime titulaire, vous combattez toutes sortes de méchants en accumulant des cartes de différents types, et si vous mourez, vous recommencez. Ceci étant un rogue-lite, cependant, nous supposons que vous garderez la main sur une progression permanente.

Nous sommes vraiment intrigués, nous garderons donc un œil sur Rise of the Slime lors de son lancement plus tard cette année sur PlayStation 5 et PS4. que penses-tu de celle-ci? Jouez vos cartes directement dans la section commentaires ci-dessous.