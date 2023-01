Rise of the Pink Ladies : rencontrez la série prequel de Vaseline dans une nouvelle bande-annonce

la plateforme de Paramount+ vient de dévoiler le premier trailer de »Grease : la montée des dames roses », une nouvelle série qui servira de préquelle au film musical classique »Grease » mettant en vedette John Travolta Oui Olivia Newton John.

L’aperçu nous montre comment la série suivra la » montée » du gang de filles d’origine, avec son histoire se déroulant quatre ans avant les événements vus dans » Grease ». »The Rise of the Pink Ladies » arrive sur Paramount+ le 6 avril.

La série comptera un total de 10 épisodes et se concentrera sur le groupe de filles qui dirige » Grease », avant que le groupe de T-Birds ne soit le plus cool de l’école. » Rise of the Pink Ladys » nous montrera comment les filles cherchent à vivre selon leurs propres conditions, changeant à jamais Rydell High School.

La série préquelle a été éclairée en juillet 2021, Paramount commandant une saison de 10 épisodes. Ce programme a été le premier choisi par Nicole Clemensaprès avoir pris ses fonctions de responsable de la programmation originale de la société.

» Rise of the Pink Ladies » est produit par Paramount Television Studios, bien que la série ait été initialement développée par ViacomCBS pour HBO Max, maintenant détenue par Warner Bros. Discovery. Cependant, HBO Max a refusé la série, ce qui a conduit « Rise of the Pink Ladies » à devenir une série Paramount + Original.

Le film » Grease » a été produit par Paramount et est sorti en salles en 1978, basé sur la comédie musicale du même nom créée par Jim Jacobs et Warren Casey. L’histoire a suivi la romance de Zuko et Sandy, cette dernière étant une nouvelle venue à Rydel High et rejoignant les Pink Ladies.

En plus de cette série préquelle, il a été rapporté que Paramount développait un film préquelle pour « Grease », intitulé « Summer Loving ». Le film suivra l’histoire derrière la chanson classique du même nom, chantée par Travolta et Newton-John dans »Grease ».

» Grease: Rise of the Pink Ladies » arrive sur Paramount + le 6 avril.