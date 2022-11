Rise of the Ghost Lord: nouveau jeu VR Ghostbusters

Un nouveau jeu de »chasseurs de fantômes » arrivera sur les consoles VR. l’éditeur Sony Pictures Réalité Virtuelle récemment annoncé »Ghostbusters : L’Ascension du Seigneur Fantôme », un jeu qui mettra les joueurs dans la peau d’une nouvelle équipe de Ghostbusters, abandonnant l’emblématique caserne de pompiers de New York avec un nouveau siège à San Francisco.

Ce changement de lieu signifie que les joueurs devront traquer toutes sortes de spectres dans de nombreux lieux emblématiques de la Californie. Le nouveau jeu »Ghostbusters » est développé par nDreamsun studio de réalité virtuelle populaire, travaillant auparavant sur des titres tels que » Fruity Shooty », » Little Cities » et » Far Cry VR: Dive Into Insanity », étant une adaptation de la populaire franchise Ubisoft.

»Ghostbuster: Rise of the Ghost Lord » aura la possibilité de jouer en coopération ou en solo. Bien que le jeu ait été conçu pour être un titre entièrement à quatre, il propose également une campagne solo dans une équipe plus petite, où ils devront découvrir qui est »The Phantom Lord » qui terrorise la ville.

Sony Pictures Virtual Reality s’est déjà concentré sur l’offre d’expériences de réalité virtuelle sous licence pour accompagner les différents films appartenant à Sony Pictures. Ses jeux précédents incluent »Spider-Man: Homecoming – Virtual Reality Experience », »Zombieland VR: Headshot Fever » et »Groundhog Day: Like Father Like Son », tous basés sur des versements sur grand écran.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée, le nouveau jeu de réalité virtuelle « Ghostbusters » devrait faire ses débuts l’année prochaine. En attendant, les joueurs peuvent jouer à »Ghostbuster: Spirits Unleashed », un titre multijoueur qui vient de sortir le 18 octobre.

Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord sortira en PlayStation 5 pour PlayStation VR2 et Meta Quest 2 en 2023.