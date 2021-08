Riri Williams fera ses débuts dans le MCU avec « Black Panther 2 »

PROJECT DEBUT CARBON Reference Black (2M Red)

Récompensée à des nombreuses reprises pour son excellent rapport prix/performances, cette platine vinyle Pro-Ject Debut Carbon DC a notamment été élue meilleure platine de l'année par le consortium EISA. Elle profite d'un moteur AC synchrone à suspension TPE, régulé par un générateur de fréquence ultra précis. Son bras en carbone reçoit quant à lui une cellule Ortofon 2M Red. Vitesses 33 et 45 tours. Très belle sonorité, détaillée et dynamique. "Platine vinyle avec bras carbone et plateau métal" Récompensée à des nombreuses reprises pour son excellent rapport prix/performances, cette platine vinyle Pro-Ject Debut Carbon DC a notamment été élue meilleure platine de l'année par le consortium EISA. Améliorée depuis son lancement à la fin des années 90, elle est aujourd'hui une référence incontestée dans sa gamme de prix. On profite ainsi d'un bras de 21,8 cm en carbone, un matériau habituellement réservé aux platines haut de gamme, disposant d'une excellente rigidité tout en diminuant les résonances. On notera aussi que la cellule attachée est un modèle 2M Red d'origine Ortofon, ce qui vous garantit une restitution sonore de qualité, dès la sortie du carton ! La platine vinyle Pro-Ject Debut Carbon DC confie son entraînement à un moteur AC synchrone dont la vitesse est contrôlée par un générateur de fréquence ultra précis. Le moteur, dont les vibrations sont réduites grâce à l'utilisation d'une suspension TPE, entraîne le plateau en métal de 300 mm par le biais d'une courroie. Le changement de vitesse 33/45 tours se fait ici manuellement, par déplacement de la courroie sur l'axe du moteur. Bien construite et élégante, cette platine vinyle vous est proposée en 9 finitions (8 laquées, 1 en bois mat), toutes plus séduisantes les unes que les autres. Cette Pro-Ject Debut Carbon DC expose une sonorité très (What Hi-Fi). Rares sont les platines qui peuvent la concurrencer dans cette tranche de prix ! Elle vous est fournie avec un adaptateur secteur, une feutrine, une cellule, et un capot de protection. Notez pour finir que cette platine est dépourvue de préampli phono. Cobra a aimé : dire que cette platine est une valeur sure ne suffit pas... Affirmer que c'est une référence incontestable serait plus juste !