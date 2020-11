RIP King Von: Narrateur de confiance d’O-Block

Dans une semaine qui devait être célébrée, le rappeur de Chicago King Von a été tragiquement tué par balle le vendredi 6 novembre. Une semaine à l’écart de la sortie de son projet tant attendu Bienvenue sur O Block. Un projet qui a marqué l’arrivée formelle d’un nouveau favori de la prochaine génération de rappeurs de forage. La représentation sombre et réaliste des rues qu’il a peintes abritait la douloureuse réalité du côté sud de Chicago et le patriotisme d’O-Block.

L’attrait de la musique de perceuse est fortement basé sur le style de production fondé par Young Chop. Les tambours anarchiques reflètent le contenu lyrique nihiliste et violent, même s’il est livré à travers le discours brouillé de Chief Keef, les mélodies filtrées par vocodeur de Lil Durk ou les mesures agressives et directes de G Herbo. Von avait des morceaux de chacun tissés dans son ADN musical.

« C’est ma merde, tu vois ce que je dis? Comme, la merde de forage, » dit Von à Akademiks dans l’une de ses dernières interviews. « Quand [drill] commencé, ils rappaient à propos de – c’est comme ça que nous vivions. Voilà comment nous venons. C’est comme ça que nous avons grandi. Tu sais, Sosa, c’est le même. C’est mon frère et merde. Nous sommes pareils. J’ai grandi de la même manière. Même endroit. Alors, cette merde – la merde de forage, c’est nous. «

Son récit impeccable était urgent et a traversé les années 808 avec une vengeance et une authenticité sans faille. «Crazy Story» a créé le buzz, mais ce sont ses efforts ultérieurs qui l’ont consolidé comme l’un des grands conteurs de perceuse.

En août, King Von a interprété un Live Piano Medley pour la série FineTuned d’AudioMack. Avec Chopsquad DJ en tant que pianiste, Von a livré des interprétations épurées de «Why He Told» et «Took Her To The O». Ses prouesses techniques et ses détails vifs ont amené deux chansons profondément enracinées dans son éducation à Chicago et les ont transformées en offres émotionnellement puissantes plongeant plus profondément dans le monde instable de Von.

«Why He Told» est un plaidoyer émotionnel enraciné dans la méfiance et la trahison. A la sortie du studio, la voix de Von est enduite d’agressivité. La râpe dans sa voix aboie à cause de l’angoisse de voir un membre de sa famille tourner. Sa voix craque dans la version live, et à chaque mesure, c’est comme s’il revivait ces moments très atroces. La technicité de sa prestation ne s’estompe pas, mais l’hostilité dans son ton change lentement à mesure que la réalité se fait jour: quelqu’un qu’il appelait autrefois la famille est maintenant un étranger.

«Ce n *** a m’a menti au visage / Je ne sais pas ce qu’il a sur no mo ‘/ Je lui ai même demandé si c’est vrai, il a dit:’ Nan, petit frère ‘ ‘fo? / Tu m’as fait pleurer, mon frère / J’aurais pu faire cette fois, mon frère,’ rappe-t-il alors que son intensité bouillonne. « Maintenant, on ne parle plus maintenant / Il n’appelle même pas mon téléphone non » / Parce qu’il n’y a rien à dire, « continue-t-il alors qu’il revient avec apathie. « Je ne veux même pas percer aucun mo ‘. »

L’immédiateté qui accompagnait la musique de King Von en a fait l’une des nouvelles voix les plus rafraîchissantes de l’exercice. Ce n’était pas seulement présent dans la façon dont il écrivait sa musique mais dans la conviction avec laquelle il la raconterait. La vigueur de son ton le rendait invincible sur la cire. Sa capacité à raconter des histoires a fait de lui un auteur méticuleux. Près d’une décennie après que le chef Keef ait mis les projecteurs sur O-Block, le roi Von faisait partie de ceux qui ont porté le flambeau dans les années 2020. Sa narration et sa narration étaient aussi cinématographiques que les vidéoclips qui véhiculaient ces contes de rue. Von était l’un des uns, sur le point d’inscrire son nom dans le panthéon des foreurs. Bien que sa vie lui ait été enlevée trop tôt, les fans et les amis se souviendront à jamais de l’impact qu’il a eu sur eux.

RIP King Von. 9 août 1994 – 6 novembre 2020.