Riot présente l’actualité de l’épisode 3 : Acte 1 de Valorant

Le tireur de Riot ajoute et suit ses collègues. Ici, vous avez toutes les nouvelles de l’épisode 3 : l’acte 1 de Valorant, qui comprend un gros morceau d’agent.

Relativement récemment (si peu de temps est quelques mesecillos), nous vous avons montré le dernier des fps de Riot, qui comprenait une carte et tout, Breeze. Bon, on revient à la charge, cette fois avec le Quoi de neuf pour l’épisode 3: Valorant Act 1. Et attention, celui-ci est accompagné d’un homme robotique qui en est l’hôte.

Pass de combat

Eh bien, comment pourrait-il en être autrement ce nouvel acte apporte une passe de combat sous le bras. Pour 1000 PV nous aurons accès à une multitude de possibilités sous forme de skins d’armes, de charms, de titres, de cartes et de graffitis. Bien sûr, pour les frères de la confrérie du poing fermé, il y a aussi des cadeaux, comme le Ghost Jigsaw, carte Snowbirds (tout avec les petits oiseaux est merveilleux) et plus encore.

Bien sûr, comme dans les autres jeux Riot, si vous vous penchez et achetez le pass, vous obtiendrez beaucoup plus en jouant. La chose est simple, vous savez, jouez et réclamez les petites choses de la passe. Ici, si vous me le permettez, je vais tirer le coup pour mentionner certaines des récompenses payées.

Vandale K / TAC

Mêlée K / TAC

Puzzle Bouledogue

Monarque Bucky

Forcer la carte

Ce pass débute le 22 juin et se termine le 24 août. C’est-à-dire que vous avez deux mois pour obtenir toutes les choses qu’il apporte. Vous avez besoin d’un petit coup de pouce ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, si vous avez des amis dans le jeu, lorsque vous formez un groupe, vous bénéficiez d’un bonus d’expérience. Un groupe de 2 a 8% et chaque membre de l’équipe l’augmente de 4%, jusqu’à cinq personnes (20% si vous les tuez ils ne sont pas votre point fort).

Bien sûr, cette amélioration n’est que jusqu’au 6 juillet, alors procurez-vous les piles. Et si vous êtes des loups solitaires, trouvez d’autres loups solitaires et formez une meute de loups affamés. Problèmes difficiles, solutions simples.

Pass événement de l’année 1

Ce Valorant a un an ! Que lui as-tu donné ? Vous êtes-vous déjà souvenu ? Eh bien, Riot le fait ! Et avec cela, il nous donne ce pass événement, qui a différents objets gratuits liés à ce premier anniversaire du jeu. Nous avons donc des titres, des cartes et même des points Radianite. Il semble que ce soit notre anniversaire et non le vôtre avec autant de cadeaux pour nous.

Forfait caritatif

Riot a approché les joueurs pour concevoir ce pack caritatif comprenant une variété de graffitis, de skins d’armes et d’autres contenus choisis par la communauté. Son prix est de 6382PV, et le contenu que l’on peut obtenir en achetant ce pack est le suivant :

Saccageur shérif

ALLEZ VALORANT ! Spectre Tome 1

Saccageur vandale

Opérateur Ion

Amulette de vengeance

Carte de Rémunération

Graffiti de vengeance

KAY/O, le plat principal

Bien sûr, nous gardons le meilleur de ces nouveautés de l’épisode 3 : Acte 1 de Valorant pour la fin. Je pourrais vous dire tout ce que cet agent particulier apporte ici, dans ce même post, mais nous l’avons déjà fait dans nos impressions sur ce grand personnage. Qu’attendez-vous pour voir tout ce que le nouvel ajout au campus a à offrir ?

Et bien, ce serait tout, pour l’instant bien sûr. Vous savez déjà que Valorant ajoute périodiquement du nouveau contenu. Qui sait ce qu’ils peuvent apporter après ce copain robotique.