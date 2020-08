Riot parle de bruits de pas controversés dans Valorant

Valorant a atterri il y a quelques semaines dans l’industrie du jeu vidéo alors que le nouveau travail de la main de Jeux anti-émeute, le développeur qui a réussi à trouver League of Legends à l’époque. A cette occasion, cependant, nous trouvons un tireur tacticien à la première personne qui a réussi gagner une place dans la communauté gamer, bien que logiquement avec une marge d’amélioration.

Le bruit des pas dans Valorant, un outil incomplet

Maintenant, dans une nouvelle session de questions et réponses, de Jeux anti-émeute ont traité de l’une des principales controverses d’aujourd’hui concernant Valorant: le bruit des pas. À ce stade, il y a une opinion assez répandue parmi les utilisateurs de jeux, et c’est que le son des pas pas assez pour pouvoir déterminer l’emplacement d’un ennemi. Telle a été la réponse de l’étude à ce sujet (via Dexerto):

«J’ai entendu des commentaires de gens sur le fait qu’ils ont du mal à savoir jusqu’où se trouvent les traces des ennemis, ce dans lequel il y a logiquement une part de vérité. Nos optimisations sont dédiées à entendre les étapes, pas à identifier une distance basée sur elles. […] Aujourd’hui, nous mixons l’audio en stéréo, ce qui implique que il n’y a pas de différence entre entendre un son à 45 degrés vers la gauche depuis l’avant et entendre le son depuis l’arrière. Certains joueurs espèrent entendre la différence, mais ce n’est tout simplement pas possible. ”

En cas de doute, du Jeux anti-émeute ils étaient également chargés d’ajouter que l’utilisation d’écouteurs 5.1 et 7.1 ne fait aucune différence non plus, car c’est le jeu lui-même qui n’est pas optimisé pour une utilisation aussi spécifique des étapes. Par conséquent, changer une sortie audio ne suffit pas pour que le son des étapes de Valorant commence à avoir un sens par lui-même. Pour le moment, il ne semble pas Jeux anti-émeute Je vais traiter cela comme une priorité, mais à partir de ces commentaires, il est clair que l’entreprise est consciente de ce que les joueurs recherchent.

En fin de compte, nous vous laisserons dans ce lien avec Notes de mise à jour 1.06 de Valorant, qui a été mis à disposition la semaine dernière pour tous les joueurs.

