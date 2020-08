Riot Games : une semaine de congé pour tous ses employés afin d’éviter un burn-out

Riot Games, le développeur de League of Legends et de Valorant, donnera aux employés la semaine du 10 août pour “se déconnecter, recharger et redémarrer”, a annoncé le studio dans un billet publié mardi.

Riot s’est récemment développé au-delà de son succès mondial League of Legends, en lançant notamment le jeu de combat automatique Teamfight Tactics, le jeu de cartes Legends of Runeterra (qui se déroule dans l’univers de League of Legends) et Valorant, un tout nouveau jeu de tir tactique qui s’inspire de Counter Strike : Global Offensive et Overwatch. Mais dans une industrie connue pour son surmenage et ses heures supplémentaires obligatoires, appelées “crunch”, pour expédier et entretenir les jeux, Riot donne un répit aux employés pour les aider à se soigner.

Limiter au mieux les effets du Crunch

“En tant que développeurs de jeux, nous sommes tous hyper conscients des effets de la crise et des délais liés aux projets”, a déclaré Riot sur son blog. “Nous nous devons, à nous et à vous, de donner la priorité à notre santé en tant qu’équipe (enfin, à celle de nombreuses équipes) afin de pouvoir vous apporter de nouvelles expériences à long terme”. Riot a également déclaré qu’il s’agirait de “décaler un peu les délais de publication de certains patchs” pour tenir compte de la pause et que “quelques équipes échelonnent également leur temps libre pour s’assurer que tout se déroule bien”.

#RiotGames is taking a week off, during the week of August 10th.

D’autres développeurs ont fait face à la crise de différentes manières, et de nombreux studios sont devenus plus transparents ces dernières années sur les mesures de lutte contre l’épuisement professionnel, en grande partie grâce aux rapports des médias sur les conditions de travail des développeurs de jeux et aux pressions de l’industrie en faveur de la syndicalisation.

Une culture d’entreprise à améliorer

Epic Games a accordé deux semaines de vacances à ses employés entre juin et juillet 2019, selon une note du site média Polygone détaillant des mois d’efforts intenses pour soutenir le titre populaire Fortnite. Epic a également donné au personnel un congé de deux semaines autour de Noël dans le passé, selon WRAL TechWire. Et Jay Hosfelt, employé d’Epic Games, a déclaré que l’entreprise “ferme le studio pendant deux semaines en été et deux en hiver”, dans un tweet de juin 2019.

Le studio Respawn, qui appartient à EA, a déclaré qu’il ne se précipiterait pas sur les mises à jour de son propre jeu de tir à succès, Apex Legends, pour aider à “éviter la crise” en avril 2019, juste un jour après la publication du rapport de Polygon sur Epic Games.

Riot a pris un certain nombre de mesures pour améliorer sa culture d’entreprise, qui a fait l’objet d’un examen minutieux dans le passé pour le comportement sexiste présumé de certains employés et la gestion toxique qui n’a pas réussi à traiter les abus répétés. En décembre 2019, le studio a conclu un accord avec des employées actuelles et anciennes pour un montant de 10 millions de dollars dans le cadre d’un procès qui accusait Riot de discrimination fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel.

