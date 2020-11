Riot Games lance la Coupe des 3 Nations, publiée par LVP

L’Espagne, l’Italie et le Portugal se rencontreront dans divers jeux Riot

Riot Games lance la 3 Nations Cup, un événement compétitif auquel participent les équipes nationales d’Espagne, du Portugal et d’Italie, toutes dirigées par un influenceur, qui agira en tant que capitaine, avec Ibai et Cristinini étant les capitaines de l’équipe espagnole. et aura des modèles des différents jeux de Riot Games: League of Legends, VALORANT, Légendes de Runeterra Oui Tactiques de combat d’équipe, afin de mettre une touche finale à la saison.

La Coupe des 3 Nations sera disponible en ligne via la chaîne Twitch de LVP et à la télévision sur la chaîne UBEAT les 7 et 8 décembre et mettra en vedette certains des visages les plus célèbres de l’industrie. En plus de la compétition elle-même, chaque programme comprendra des discussions sur les nouveautés des jeux de Riot Games tout au long de 2020, des indices sur ce que 2021 apportera, des opportunités pour les créateurs de contenu de tous les titres et de nombreuses surprises. plus.

La source: Communiqué de presse de Riot Games