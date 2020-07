Riot Games : fin du partenariat avec Neom, 24h après sa signature

En réponse aux critiques importantes de la base de fans et des streamers de League of Legends, la LEC a mis fin à son accord de parrainage controversé avec le projet de ville futuriste Neom en Arabie Saoudite.

La nouvelle a été annoncée par une déclaration d’Alberto Guerrero, le directeur des sports de Riot pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

“En tant qu’entreprise et en tant que ligue, nous savons qu’il est important de reconnaître quand nous faisons des erreurs et de travailler rapidement pour les corriger”, a écrit Guerrero. “Après mûre réflexion, tout en restant fermement engagés envers tous nos joueurs et supporters dans le monde entier, y compris ceux qui vivent en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient, la LEC a mis fin à son partenariat avec Neom, avec effet immédiat.

After facing huge backlash not only from the community, but also from its own employees, this morning Riot Games ended its cooperation with Saudi Arabian smart city project NEOM. https://t.co/rzh36ktU0A — Dr. Ramy Abdu| د. رامي عبده (@RamAbdu) July 30, 2020

“Dans un effort pour étendre notre écosystème sportif, nous avons agi trop rapidement pour cimenter ce partenariat et avons causé des dissensions dans la communauté même que nous cherchons à développer. Bien que nous ayons manqué nos propres attentes dans ce cas, nous nous sommes engagés à réexaminer nos structures internes pour garantir que cela ne se reproduira pas”. Un partenariat similaire entre Neom et l’organisateur du tournoi CS:GO, BLAST, que le PDG Robbie Douek a décrit comme un “accord record” pour la société, est toujours en vigueur au moment où nous écrivons ces lignes.

Ce qui s’est passé

Le championnat européen de League of Legends (LEC en anglais), la ligue sportive professionnelle gérée par Riot Games, a annoncé un accord de parrainage avec le projet de construction de la ville de Neom en Arabie Saoudite – une initiative qui a déjà suscité de nombreuses critiques de la part des fans.

Cet accord fera de Neom le partenaire principal de la saison estivale du LEC et parrainera un nouveau segment grâce à l”Oracle Lens” un système de diffusion en direct, ce qui, avec un partenariat similaire avec le tournoi CS:GO BLAST, devrait apporter au projet une bonne visibilité. Neom est un projet de ville transfrontalière dont la construction est prévue dans la province de Tabuk en Arabie Saoudite. Soutenue par l’État saoudien et des investisseurs internationaux, la mégalopole est censée représenter l’avenir de l’humanité, avec des plans réalisés par le prince héritier d’Arabie Saoudite Mohammed bin Salman comprenant des voitures volantes, des dinosaures robots et une lune artificielle géante (via le Wall Street Journal). D’un coût de 400 milliards de livres sterling, la ville-État couvrira une zone de la taille de la Belgique.

utEsport – League of Legends : le LEC – l’élite européenne de League of Legends – a annoncé ce mercredi la signature d’un partenariat lucratif avec NEOM, projet de ville futuriste en Arabie saoudite. Une nouvelle qui a fait réagir https://t.co/YKoziuvHG2 pic.twitter.com/f1G9yqgZql — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2020

Il semble y avoir un côté bien plus sombre à cette ville de haute technologie, cependant, car des rapports affirment que les autorités saoudiennes enlèvent et même tuent des membres de la tribu Huwaiti pour faire place au projet (selon le quotidien britannique The Guardian). Suite à l’assassinat du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi, un acte que la CIA a attribué à Salman, le prince héritier aurait déclaré à ses collègues que “personne n’investira [dans le projet] pendant des années” en raison de la tollée international qui a suivi ( selon le Financial Times).

La décision de Riot Games de conclure un accord avec un projet soutenu par l’État saoudien est troublante d’une manière plus générale, car le pays a un bilan notoirement médiocre en matière de droits de l’homme, et l’homosexualité est toujours criminalisée avec des peines allant de la flagellation à la peine de mort. Ce qui, comme l’ont fait remarquer les fans, est en contradiction avec le logo actuel de la fierté de la LEC.

