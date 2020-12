Riot Games fait (rá) le saut vers les MMO

Situé dans l’univers de League of Legends

Autant Riot Games a déjà commencé à utiliser la deuxième partie de son nom, et peu à peu il continue d’élargir son portefeuille de produits au-delà de l’univers de League of Legends (avec Valorant comme insigne principal pour le moment), il est plus qu’évident qu’il existe encore une grande dépendance de la part de l’entreprise au niveau du développement, avec la version que l’on pourrait appeler classique au centre, et après être apparue Tactiques de combat d’équipe comme une incursion dans l’autobattler et Légendes de Runeterra dans les jeux de cartes, ainsi que Faille sauvage Pour exploiter le marché de niche mobile, peu de genres manquaient, étant donné qu’il existe un RPG, un jeu de tir et un jeu de combat annoncé pour le moment.

Mais pratiquement par surprise, sans événements majeurs comme l’année dernière pour commémorer le dixième anniversaire de l’entreprise, et via Twitter, Rue Greg, le vice-président de la société a officiellement annoncé que Riot Games travaille (on ne sait pas depuis quand, ni quels délais ils gèrent pour un simple concept vidéo) sur un MMO basé sur l’univers de League of Legends.

J’ai des nouvelles! Mon travail récent chez Riot a été d’aider à développer l’univers de la Ligue, dont nous allons avoir besoin! Parce qu’il est temps. Mon nouveau travail est de lancer un grand jeu (certains pourraient dire énorme) que beaucoup d’entre vous, et de nombreux Rioters, nous ont demandé de créer. PS Nous embauchons – Rue Greg (@Ghostcrawler) 18 décembre 2020

Avec si peu d’informations, au-delà de la confirmation d’une rumeur qui sonnait toujours, probablement plus comme un souhait que comme une réalité, il est difficile de prédire l’approche que ce MMO pourrait adopter, ma principale hypothèse étant qu’il tentera d’attaquer de front World of Warcraft et d’autres titres puissants du genre, et peut-être le font-ils, comme pour tous leurs titres à ce jour, suivant un modèle Free to Play, le modèle commercial étant le plus grand atout pour frapper la table par Riot Games.

La tradition de l’entreprise avec ce format, en plus d’impliquer un grand nombre d’acteurs, lui a toujours donné un excellent résultat financier.ou, soit sur la base d’aspects visuels en tant qu’élément différentiel (puisque les différents personnages, bien qu’ils puissent être achetés, pouvaient être obtenus en jouant, de sorte qu’il n’y ait pas de discrimination jouable) ou le contenu passe comme ils sont actuellement implémentés, suivant le modèle défini par les passes de bataille de Fortnite.

L’application de cette base à un MMO reste à voir, mais considérant qu’il sera sûrement orienté vers le marché asiatique (et plus spécifiquement vers la Chine), une barrière minimale à l’entrée peut automatiquement garantir une large base d’acteurs prêts à sortir le portefeuille si cela en vaut la peine., ce qui pourrait être un coup dur pour les MMO qui choisissent de facturer des frais mensuels (ce qui ne peut être exclu non plus, mais peu probable, comme je le dis, en regardant l’histoire de l’entreprise).

Dans ce qui va imiter World of Warcraft, suivre également la tradition de Riot Games, pratiquement en toute sécurité, c’est renoncer à l’avant-garde technique et graphique pour être compatible avec le plus d’appareils possible. Je n’ai pas le contrôle du catalogue Tencent (propriétaires de Riot, et chaque jour de plus de sociétés) en ce qui concerne MMO, mais de la même manière que Faille sauvage est une réimplémentation de Arène de la vaillance À bien des égards, il n’est pas idiot de jeter un œil aux produits déjà sortis pour essayer d’apprendre les prochaines étapes de Riot Games.