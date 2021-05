Riot Games commencera à enregistrer le chat vocal de Valorant

Pixie Games Monopoly Junior

decouvrez monopoly junior, le monopoly pour les plus jeunes, pour leur apprendre a jouer comme un grand ! comme dans la version classique, choisissez drabord un pion: le chien, le chat, la voiture ou le bateau, qui existent dans ce jeu, en version junior ! deplacez- vous sur le plateau, achetez des emplacements sur lesquelles vous vous arretez, recevez de lrargent et piochez des cartes chances. retrouvez les cases emblematiques de monopoly classique : la case simple visite, la case parc gratuit, la case depart et meme la fameuse case prison! les parties sont rapides et durent environ 20 minutes. en effet, des qurun joueur nra plus drargent, tout le monde compte ses billets et crest celui qui a le plus drargent qui gagne! pour plaire aux plus jeunes, les cases emplacements ont ete specialement faites pour eux: le zoo, le bowling, lranimalerie, la pizzeria, le magasin de bonbonsh mais ils pourront aussi acheter lravenue des champs-elysees et la rue de la paix, pour jouer comme les grands !inclus : 1 plateau de jeu, 4 pions, 20 cartes chance, 48 tickets lrvendurr, 90 billets, 4 cartes l qui est ton pion ? r et un de.