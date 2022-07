Les dons en jeu dans League of Legends vont bientôt augmenter. Riot Games a décidé d’augmenter le prix des pièces RP et TFT en jeu dans la «majorité» des régions où le jeu est disponible.

Il convient de noter qu’aucune augmentation de prix n’est prévue dans les pays de la CEI, mais pendant la période du 14 juillet au 31 juillet, il sera possible de recevoir des pièces bonus RP et TFT. Il va sans dire qu’on nous a également donné les raisons de ce qui se passait :

Inflation mondiale.

Saut des taux de change.

Préservation d’une politique tarifaire honnête entre les régions.

Cohérence entre les produits Riot.

Autres augmentations de prix.

L’éditeur déclare qu’avec cela, ils complètent leurs ajustements de prix annuels. Habituellement, de tels changements n’étaient effectués que dans certaines régions, mais cette fois « l’analyse économique a montré des changements à l’échelle planétaire ».

Quelque chose dans l’évolution des prix de l’argent virtuel semble suspect… Si vous avez des versions, nous les attendons dans les commentaires. Soit dit en passant, la croissance des prix est attendue le 19 août, et jusque-là, la devise peut être achetée aux anciens taux.

Dans un post précédent, le jeu est basé sur la carte multijoueur de Warcraft III : The Frozen Throne – DotA. C’est un jeu gratuit avec paiement par microtransactions.

League of Legends a été généralement bien accueilli par la communauté des joueurs et a gagné en popularité au fil des ans. Selon un article de Forbes de 2012, League of Legends était le jeu PC le plus joué en Amérique du Nord et en Europe en termes d’heures de jeu.

De nouveaux héros apparaissent constamment dans le jeu, des événements sont organisés et des corrections de jeu sont apportées pour améliorer l’équilibre. Dans le jeu, les notes des joueurs sont organisées par ligues, qui sont mises à jour chaque saison.

League of Legends est la discipline officielle des championnats WCG 2010, 2011 et 2013. Il y a aussi des championnats du monde chaque année où les meilleures équipes participent.