Riot célèbre la saison 2021 de League of Legends le 8 janvier

Avec un live commémoratif sur l’univers du titre

Riot Games a annoncé une diffusion en direct pour lancer la saison 2021 de League of Legends, vendredi prochain 8 janvier sur Twitch et Youtube, avec des aperçus de tous les titres faisant partie de l’écosystème: League of Legends (sur PC), Légendes de Runeterra, Tactiques de combat d’équipe, League of Legends: Rift sauvage, ainsi que les différentes ligues compétitives de Riot Games à travers le monde.

La source: Communiqué de presse de Riot Games