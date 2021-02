Rintrah le Minotaure magique arrivera-t-il dans Doctor Strange dans le multivers de la folie?

Rintrah le Minotaure magique serait apparu dans Docteur Strange dans le multivers de la folie. Il a déjà été tease que la suite très attendue allait devenir bizarre, mais cette dernière rumeur rendra probablement les fans de Marvel Comics plutôt excités pour encore plus de bizarrerie. Actuellement, les fans de Marvel Cinematic Universe regardent WandaVision sur Disney + pour voir comment la série se connecte au prochain Docteur Strange suite. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le Dr Stephen Strange apparaîtra dans la série, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Selon un nouveau Docteur Strange dans le multivers de la folie rapport de casting, Adam Hugill (1917) a sauté à bord. Jusqu’à présent, la suite met en vedette Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong et Rachel McAdams. Xochitl Gomez jouera America Chavez dans la suite, alors que l’on pense que Hugill assumera le rôle de Rintrah le Minotaure magique. Dans les bandes dessinées, le personnage est un minotaure extraterrestre qui possède des pouvoirs magiques.

Rintrah est apparu pour la première fois dans Doctor Strange (Vol. 2) # 80 en 1986. Il est de la planète extradimensionnelle de R’Vaal et ressemble à «un minotaure à la peau verte du mythe grec». Dans les bandes dessinées, le potentiel magique de Rintrah l’a trouvé en présence d’Enitharmon le tisserand, qui est un sorcier d’une autre dimension, où sa formation a commencé. Rintrah a rencontré le docteur Strange pour la première fois quand il a apporté la cape de lévitation à Enitharmon pour réparation après qu’elle ait été déchirée. À partir de là, les deux personnages ont partagé un scénario assez massif qui a trouvé Strange presque tué et prenant le contrôle du corps de Rintrah à un moment donné, où ils ont partagé la conscience d’habiter un corps en même temps.

Docteur Strange dans le multivers de la folie pourrait être le film qui aide à faire exploser le MCU dans une toute autre dimension. Benedict Cumberbatch fera une apparition dans Spider-Man 3, qui s’annonce également assez étrange. Tom Holland dit qu’il trouve toujours l’histoire déroutante, bien qu’il semble que le multivers va tout connecter à partir de maintenant. Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, mais il semble que WandaVision, Docteur Strange dans le multivers de la folie, et Spider-Man 3 sont tous sérieusement interconnectés.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déjà expliqué à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre avec la suite à venir. « Le titre du prochain film de Doctor Strange est Docteur Strange dans le multivers de la folie, c’est donc notre plus grand indice que ce film embrassera le multivers et la folie qui s’y trouve, très directement « , a déclaré Feige. » Il y a, comme nous aimons toujours le faire, des connexions avant et après cela, qui resteront à voir et découvert. Mais il semblait approprié que ce soit le Docteur Strange qui prenne cela de la manière la plus directe. « Le Rintrah le Minotaure Magique dans Docteur Strange dans le multivers de la folie les nouvelles ont été rapportées pour la première fois par The Direct.

Sujets: Doctor Strange 2, Doctor Strange