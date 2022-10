Rings of Power: Ce que la ville blanche de Minas Tirith du Seigneur des anneaux a à voir avec la série

Dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir Minas Tirith n’apparaît pas encore. Mais la ville blanche aux sept anneaux de murs est liée aux événements de la première saison et devrait jouer un rôle beaucoup plus important plus tard.

Minas Tirith : C’est la Cité Blanche dans le Seigneur des Anneaux

C’est de cela qu’il s’agit : Dans les livres et les films du Seigneur des Anneaux et le reste de l’univers de Tolkien, tous ensemble Silmarillion Minas Tirith joue un rôle important. La ville n’est pas encore apparue dans The Rings of Power, mais cela est sur le point de changer.

La capitale du Gondor est aussi appelée la ville blanche. Le nom Minas Tirith signifie tour de guet en sindarin, initialement, cependant, la ville s’appelait Minas Anor (Tour du Soleil).

Minas Tirith est devenu Minas Anor fondée par les Númenoréens après la chute de l’îleavec Minas Ithil. Les fils d’Elendil régnaient sur les villes jumellesIsildur à Minas Ithil, Anárion à Minas Anor.

Après la chute de l’ancienne capitale Osgiliath, Minas Anor devint la capitale du Gondor et après le raid des forces de Sauron et des Nazgûl sur Minas Ithil (qui devint ainsi Minas Morgul), Minas Anor est devenu Minas Tirith.

La ville se caractérise avant tout par son construction spéciale de : Il est construit sur et contre une montagne et a sept murs de ville consécutifs. Leurs portes sont alternativement à gauche et à droite, de sorte que la ville ne peut être escaladée que par des mouvements serpentins et est pratiquement imprenable. Il y en a aussi un tout en haut de la Tour Blanche Palantir.

Qu’est-ce que Minas Tirith a à voir avec la série Rings of Power ?

Elle est fondée par les fils d’Elendil, quoique dans un avenir lointain. Dans la série « Rings of Power », le royaume insulaire de Númenor existe toujours et le Gondor en Terre du Milieu n’existe donc pas encore. Cela devrait toutefois changer au cours des prochaines saisons. Isildur et Anárion restent donc importants.

Quiconque a vu « Le Seigneur des Anneaux » sait : Un arbre blanc pousse également à Minas Tirith, comme nous le connaissons de « Rings of Power ». C’est en fait un descendants du même arbrequoique de manière détournée.

Isildur en sauve un Jeune arbre de l’arbre blanc Nimloth sur Númenor et le plante à Minas Ithil. Lorsque Sauron prend la ville, Isildur est capable de sauver une autre ramification du nouvel arbre. Celui-ci est à son tour planté à Minas Anor alias Minas Tirith et y pousse Arbre blanc du Gondor que nous voyons dans les films du Seigneur des Anneaux.

Le greffon et l’arbre qui en résulte servent de Souvenir du frère d’Isildur, Anárionqui meurt au combat. Minas Tirith joue également dans celui-ci bataille décisive du Second Age un rôle important.

Si la période vous déroute, vous trouverez un aperçu ici, quand Les Anneaux de Pouvoir joue.

Bien plus tard, Minas Tirith devient le théâtre d’une importante bataille contre Sauron : Même au troisième âge le souverain noir continue de faire des ravages et ses troupes souffrent dans la Guerre de l’Anneau à nouveau devant Minas Tirith une défaite épique.

si tu veux savoir comment Isildur est lié à Aragornpar ici s’il-vous-plait.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans The Rings of Power ?