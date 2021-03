Ringo Starr sur Billie Eilish: « Musicalement, c’est génial » | 45S

Reconnu par les plus grands. Billie Eilish est sans aucun doute l’un des artistes les plus acclamés du moment, s’intégrant parfaitement à ce qui est nouveau dans l’industrie de la musique. Maintenant, elle a été félicitée par nul autre que l’ancien Beatle Ringo Starr pour sa musique et ses récentes nominations pour les plus grands prix du monde, tels que les Grammys.

Dans une interview de questions-réponses, Ringo n’a pas hésité à commenter son goût pour Billie, louant ses qualités humaines.

«Ce fut un grand plaisir pour moi de faire les Grammys dimanche et de présenter le ‘Record de l’année’ à Billie Eilish, qui je pense est tout simplement incroyable; et Finneas qui m’a aidé sur mon EP. C’était super de la rencontrer et musicalement, elle est géniale. C’est un bel être humain.

Ces déclarations sont données dans le cadre de la présentation, du nouvel EP de Starr, « Zoom In » qui est maintenant disponible.

Une véritable révélation, saluée par les grands de la musique.