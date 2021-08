Ringo Starr sort un premier aperçu de son EP « Change The World »

Sir Ringo Starr, l’une des figures musicales les plus en vue du Royaume-Uni, a annoncé la sortie d’un nouvel EP, intitulé « Change The World », sa deuxième sortie cette année après l’arrivée de « Zoom In » en mai dernier.

Ringo Starr, 81 ans, a sorti plus de 20 albums studio au cours de sa carrière post-Beatles. « Change The World » ne serait que son troisième EP. Le premier est sorti en 1995 sous le titre « 4-Starr Collection ». Cette nouvelle sortie est prévue pour le 24 septembre sur CD, cassette et numérique.

Comme pour son matériel précédent, Starr a enregistré les morceaux de « Change The World » dans ses installations de Roccabella West Studio, anticipant qu’il a invité de « nouveaux amis » à s’impliquer dans la sortie de ce matériel.

« J’ai dit que je voulais sortir des EP à ce stade et c’est la prochaine », a déclaré Ringo Starr dans un communiqué. « Quelle bénédiction cela a été cette année d’avoir un home studio et de pouvoir collaborer avec autant de grands musiciens, certains avec qui j’ai déjà travaillé et de nouveaux amis. »

“Let’s Change The World”, tema titular de este nuevo material de Ringo Starr, es un tema que ha sido escrito por los integrantes de la agrupación de rock pop estadounidense Toto, Joseph Williams y Steve Lukather, quienes además participaron en el apartado instrumental de la chanson.

Ringo Starr a également travaillé sur « Change The World » aux côtés de la chanteuse rock Linda Perry, marquant sa première collaboration avec elle alors qu’il écrivait les paroles de « Coming Undone », qui présente également Trombone Shorty.

Starr crée également sa propre version du célèbre rock classique « Rock Around the Clock », popularisé par Bill Haley et His Comets en 1995. Dans sa nouvelle version, l’ex-Beatle a la participation du guitariste Joe Walsh.