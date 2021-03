Ringo Starr révèle son meilleur travail avec les Beatles

Ringo starr Il a parlé de ses meilleurs moments en tant que batteur et de son meilleur travail.

Batteur de les Beatles, qui fait la promotion de son nouveau livre, ‘Ringo Rocks: 30 ans des All Starrs’, qui suit l’histoire des tournées du groupe britannique, il a déclaré dans une nouvelle interview qu’il considérait son meilleur travail, ‘Pluie’ Oui ‘Écrivain de livres de poche’.

Ce fut un grand jour et l’homme que nous jouions en direct de la paix et de l’amour. ✌️ ❤️ ☮️ pic.twitter.com/bjoDUDleNe – #RingoStarr (@ringostarrmusic)

12 février 2021





Quand il a été interviewé par Yahoo! Divertissement, Starr a parlé de ses meilleurs moments en tant que batteur, révélant: «J’avais l’habitude de dire ‘Pluie’ parce que je sentais que la pluie était un autre personnage jouant de la batterie tout seul ».

«La façon dont je joue, je suis plus des pauses et des tam-tams, et ‘Pluie’ J’avais tout … ce qui rendait les gens fous », a ajouté Starr en évoquant le sujet de ‘Remuer’, ‘Écrivain de livres de poche’.

À propos des autres chansons Starr il a continué, « ‘Qu’il en soit ainsi’ ce n’etait pas mal. C’est-à-dire, ‘Écrivain de livres de poche’ c’est génial. Le truc fou c’est quand il est sorti ‘Qu’il en soit ainsi‘, le remastering, ils avaient ce nouveau système de son, Atmos, et nous sommes allés à Angleterre pour le prouver « .







Bien qu’il ait reconnu les deux chansons parmi les meilleures qu’il ait faites avec les Beatles, Starr Il a refusé de donner plus d’exemples, en disant: «J’ai l’impression de retenir plus de choses que je ne l’ai fait avec les Beatles».

D’autre part, les travaux les plus récents de Starr C’était son vingtième album studio intitulé, ‘Quel est mon nom?’, lancé en 2019.