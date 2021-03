Ringo Starr parle de son meilleur travail de batterie | 45S

Surestimé par certains, sous-évalué par d’autres. Il ne fait aucun doute que Ringo Starr est l’un des batteurs les plus influents et reconnus de l’histoire de la musique.Par conséquent, elle est considérée comme une voix autorisée quand on parle de percussion, mais, Qu’est-ce que Ringo Starr considère comme ses meilleures œuvres à la batterie?

Dans une récente interview pour Yahoo! Divertissement, il a été interrogé sur ses meilleurs moments en percussion et le batteur a dit «J’avais l’habitude de dire « Rain » parce que je pensais que c’était « Rain », c’était un autre personnage qui jouait de la batterie. La façon dont je joue, je suis plus de pauses et tam-toms, et « Rain » était dans la boîte. Alors je disais ça. Cela a rendu les gens fous.

Il a continué « » Let It Be « n’est pas mal non plus. Je veux dire, « Paperback Writer » est génial. Le plus fou, c’est que, lorsque la réédition de «Let It Be» est sortie, le remastering avait ce nouveau système de son surround et nous sommes allés le chercher en Angleterre »

Et Paul (McCartney) et moi étions dans cette foule de gens qui écoutaient, et j’ai dit: « Je suis trop occupé avec ce disque! » Je lui ai dit que j’étais trop occupé. Vous savez, ce ne sont que des pensées qui m’ont traversé la tête à ce moment-là.

Le batteur ne voulait plus ajouter de chansons, mais il a mentionné à quel point son style est particulier et l’une des raisons pour lesquelles on ne le voit pas faire si souvent des solos de batterie. «Si vous êtes sur scène et que vous chantez, vous n’avez pas besoin de faire des solos de batterie! Et je pense que c’est quelque chose que j’ai toujours fait quand je joue. En réalité, Je ne pense pas avoir jamais fait de solo de batterie ». Fini.

Ringo Starr fait actuellement la promotion de son nouveau livre. Ringo Rocks: 30 ans des All Stars 1989-2019 qui sera accompagné d’un entretien dans lequel il parle de son prochain album à publier «Zoom In», dans lequel on sait qu’il y aura des collaborations avec Paul McCartney, Dave Grohl et Joe Walsh.