« Ringo. Glory and Death » : Star+ fait ressortir son pouvoir de production

Ce vendredi, la mini-série centrée sur le boxeur argentin Oscar Natalio Bonavena sera présentée en première. Ce sera 7 épisodes.

Depuis demain, Étoile+ ajoutera à son catalogue une méga production argentine tant attendue. Il s’agit de « Ringo. gloire et mort »qui en sept épisodes racontera ce qu’il est advenu de la vie de l’une des plus grandes références du sport et de la boxe argentine, Oscar Natalio Ringo Bonavena. Par conséquent, nous vous disons à quoi vous attendre de cette série.

La première chose que vous devez savoir, c’est que vous n’avez pas besoin de connaître l’histoire de Ringo Bonavena pour pouvoir en profiter. En fait, moins vous en savez, mieux c’est peut-être si vous voulez vous surprendre avec ses rebondissements narratifs. En revanche, si vous êtes un fidèle de ce boxer, vous serez ému par chacun des détails affichés.

La chose la plus importante à souligner « Ringo. gloire et mort » est l’excellent travail de production effectué par l’équipe derrière la série. Tant en termes de photographie que d’art, il parvient à transporter le spectateur dans l’Argentine des années 60 et 70, ainsi qu’à transformer Mendoza en une réplique de Reno, Nevada, presque sans défauts.

La tension monte de minute en minute dans cette série de Étoile+ce qui montre que l’engagement envers les productions originales est sérieux. Jérôme Bosia se met dans la peau de Ringo Bonavenasous les ordres de Nicolas Pérez Veigaet montre que ce n’est pas seulement la ressemblance physique qui lui a valu l’opportunité de jouer dans l’histoire, mais aussi la capacité de se fondre et de devenir ce boxeur charismatique décédé à seulement 33 ans, en 1976.

+Combien de lignes de temps ne « Ringo. gloire et mort »

L’affiche de la série. (Étoile +)

Peut-être l’un des aspects les plus faibles de « Ringo. gloire et mort » être la manière dont vous avez décidé de raconter votre histoire. Il y a deux chronologies dans la série : une qui raconte son ascension, dans les années 1960, et une autre dans laquelle on le voit désespéré d’avoir une revanche avec Mohamed Ali, des mois avant sa mort. La réalité est qu’à l’exception du changement physique de bosi (dans les années 70 il a la moustache), les allées et venues sont un peu déroutantes et il est parfois difficile de suivre le fil.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?