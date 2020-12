Rincer la viande hachée après la cuisson: la recette scandalise TikTok

Parmi les recettes et conseils de cuisine que chaque jour des milliers d’utilisateurs échangent sur TIC Tac, cela restera probablement dans les mémoires comme l’un des moins appréciés de 2020. Cela vient d’une jeune utilisatrice nommée Emily, qui a décidé il y a quelques jours de dire à tout le monde comment elle prépare le viande hachée de manière saine, c’est-à-dire en le cuisant correctement puis en éliminant la graisse le rincer soigneusement sous le robinet de l’évier. L’astuce est devenue virale, mais pour des raisons que la jeune fille n’avait peut-être pas prévues: la vidéo a en fait suscité les commentaires d’utilisateurs scandalisés, selon lesquels ce qu’ils ont vu représente une sorte de sacrilège culinaire.

Actuellement, la vidéo d’Emily a été visionnée plus de 5 millions de fois, bien qu’à en juger par les réactions en ligne, il est difficile d’imaginer que les conseils ont été mis en pratique autant de fois. La jeune femme a en fait dû bloquer les commentaires sur le contenu, mais ils ont commencé à affluer sur d’autres plateformes comme Twitter – et le rejet est presque unanime. De son côté, Emily affirme avoir appris la pratique dans un cours de nutrition, et effectivement en ligne il y a ceux qui – avec leurs études universitaires – soutiennent la même position: rincer la viande cuite. laver la graisse renversée pendant la phase de cuisson.

Les problèmes qui découlent de cette pratique sont au moins deux. Le premier est que la graisse va directement dans le drain de l’évier, risquant de l’endommager une fois solidifié et contribuant à polluer davantage les drains. La seconde est que la viande cuite, si elle est dépourvue de graisse et immergée dans l’eau, il perd sa saveur, son parfum et sa texture: une fois remis dans la casserole pour cuire, il perdra également l’eau dans laquelle il a été trempé et il sera sec et filandreux. Un moyen terme peut être de laisser le robinet fermé mais de sécher ou d’égoutter quand même l’excès de graisse une fois cuit, puis de donner à la viande une dernière saisie avant de servir.