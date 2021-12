Rihanna suscite des rumeurs de grossesse après l’inauguration à la Barbade

Synergia Sérénité Grossesse – 60 Capsules - Avant, Pendant et Après la Grossesse - Synergia

⚡️ Sérénité Grossesse apporte tous les nutriments nécessaires avant, pendant et après une grossesse. Il aide au développement cérébral et oculaire du bébé. Il permet la fortification des tissus de la mère tout au long de la grossesse. Ce complément alimentaire est à base d'oméga 3, de vitamines et de zinc. Produit fabriqué en France, sans souffrance animale. Vous essayez d'avoir un enfant ? Vous êtes déjà enceinte ? Vous venez d'accoucher ? Sérénité Grossesse va vous permettre de compléter votre alimentation de la préconception à l'allaitement. Pendant la grossesse, une bonne alimentation est indispensable. En effet, les besoins de la femme enceinte sont augmentés et il lui faut éviter toutes carences. Ainsi, de bons apports nutritionnels quotidiens permettent de couvrir les besoins de la mère mais également ceux de l'enfant. Les oméga-3 Ce sont des acides gras essentiels à notre organisme, cependant le corps n'est pas capable de les synthétiser de lui-même. Il est donc primordial de se les procurer via notre alimentation ou grâce à une supplémentation. Dans la dizaine d'oméga 3 existant dans la nature, seuls trois ont un effet significatif chez l'être humain : ALA, EPA, DHA. Les vitamines B Le groupe des vitamines B est composé de 8 vitamines : B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Ce groupe de vitamines permet l'augmentation du métabolisme, l'amélioration de la croissance des cellules, du fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, et le maintien d'une peau en bonne santé. La vitamine C En tant qu'antioxydant, la vitamine C réagit avec un oxydant pour le neutraliser, et réduit ainsi les radicaux libres. Dans son état réduit, elle va neutraliser l'oxydant et se transformer en vitamine oxydée. Une fois oxydée, cette dernière perd son pouvoir antioxydant. Le zinc On retrouve le zinc dans les fromages, la viande de bœuf, les crustacés, le pain complet et les légumes. Il est indispensable à de nombreuses fonctions physiologiques : croissance, multiplication cellulaire, cicatrisation, métabolisme osseux, immunité, inflammation, protection contre les radicaux...