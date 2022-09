Rihanna se produira au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2023

La chanteuse Rihanna Il a surpris tous ses fans en confirmant qu’il participera au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVII en février 2023. La star a partagé une photo sur son Instagram d’un ballon de football américain du NFLavec la publication juste après que des informations aient affirmé qu’elle était en pourparlers pour être la chanteuse principale de l’émission.

De même, la société de divertissement Nation Roc a officiellement confirmé la participation de Rihanna ce dimanche. Le match, qui figure parmi les émissions de télévision individuelles les mieux notées de l’année, devrait avoir lieu le 12 février au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

« Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé les attentes à chaque tournant », a-t-elle déclaré. Jay Z dans l’annonce officielle. « Une personne née sur la petite île de la Barbade qui est devenue l’un des artistes les plus en vue de l’histoire. Autodidacte dans les affaires et le divertissement. »

Bien que Rihanna soit la tête d’affiche de l’émission de mi-temps, les fans attendent depuis longtemps, la chanteuse n’a pas sorti d’album depuis 2016, bien qu’elle ait vaguement commenté deux albums différents dans les années qui ont suivi et qu’elle ait été photographiée entrant et sortant du studios d’enregistrement. L’un d’eux est décrit comme un album de dancehall, bien qu’aucun autre détail ne soit disponible pour le moment.

L’annonce a donné aux fans l’espoir que son dévoilement pourrait signifier qu’un nouvel album est enfin en préparation. Rihanna s’est également vu proposer de faire la une du spectacle de la mi-temps de 2019, mais a refusé l’offre dans une décision de solidarité avec Colin Kaepernick.

« Rihanna est une artiste incroyable qui est la favorite de plusieurs millions d’utilisateurs Apple Music à travers le monde », a-t-il déclaré. Olivier Schuser, vice-président d’Apple Music et d’Apple Beats. « Nous sommes ravis de nous associer à Rihanna, Roc Nation et la NFL pour offrir aux fans de musique et de sport un spectacle mémorable – quel artiste incroyable pour le premier Apple Music Super Bowl Halftime Show. »

Ce sera la première année qu’Apple Music sera le sponsor de l’émission de mi-temps, en remplacement de Pepsi, partenaire de longue date de la NFL.