Rihanna ne fera pas partie de la suite de “Black Panther” malgré les rumeurs

Les rumeurs selon lesquelles Rihanna rejoindrait le casting de “Black Panther 2” ont été officiellement démystifiées.

Il s’avère que Rihanna va ne pas rejoindre l’univers Marvel. Cette nouvelle est particulièrement décevante pour les fans de Rihanna, qui attendaient avec impatience la sortie de son album et doivent maintenant faire face à cette déception inattendue. Après que son nom ait été inexplicablement ajouté à la liste des acteurs Panthère noire 2 sur Google – en obtenant une approbation écrasante de la part des fans de Riri et de Marvel, nous découvrons que tout cela était un canular – un triste en plus. Bien que l’équipe de Rihanna ou Marvel n’ait jamais officiellement confirmé qu’elle jouerait dans le film, les fans en raffolent depuis des jours. E! Nouvelles Récemment, cependant, pour démystifier les rumeurs et clarifier que Rihanna n’a pas l’intention immédiate de jouer dans de futurs films, et encore moins dans celui qui sera vraisemblablement un succès à succès. Il ne fait aucun doute que la voir dans le prochain Panthère noire suite aurait été l’une des meilleures nouvelles que nous ayons entendues en 2020. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Caroline McCredie / Production de Panthère noire 2 devrait commencer à Atlanta, l’été 2021, avec une date de sortie provisoire dans le courant de 2022. Bien que nous ne verrons pas de camées Rihanna, nous pouvons nous attendre à voir des visages familiers du prédécesseur du film. Au cas où vous l’auriez manqué, Rihanna n’était pas la seule personne à avoir une implication erronée dans le film. Il a également été question de Beyoncé ayant des liens avec la bande originale, ce qui a finalement été refusé en juin. [via]