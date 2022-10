Rihanna fera partie de la bande originale de Black Panther : Wakanda Forever

merveille

Rihanna enregistre de la musique pour la bande originale de Black Panther : Wakanda Forever générant beaucoup d’attentes chez les fans de Marvel. Attention!

© GettyRihanna

Le premier versement de Panthère noire s’est démarqué dans presque tous les aspects qu’un film peut mettre en évidence, y compris la musique du film avec des compositions de Lüdwig Goransson et la chanson du générique de fin toutes les étoiles par Kendrick Lamar et SZA. Pour cela merveille sait que le deuxième volet de la franchise doit doubler la mise et en ce sens, ils ont préparé quelque chose de très spécial pour la suite.

De quoi s’agit-il? Coups quotidiens doublés Il a rapporté que Rihannal’artiste lauréat d’un Grammy Award, sera présent comme l’un des responsables de la musique de Panthère noire : Wakanda pour toujours, quelque chose qui est un événement historique à cet égard si l’on tient compte de l’importance de cette chanteuse au sein de l’industrie musicale et de l’influence qu’elle a sur le public du monde entier. pointe pour merveille!

Rihanna débarque chez Marvel !

Tellement de merveille Quoi Disney distribuera la musique de Panthère noire : Wakanda pour toujours, mais il y a aussi Def Jam et Westbury Road. Il est à noter que Westbury Road est impliqué en tant que studio grâce à l’inclusion, justement, de Rihanna sur la bande originale de la suite tant attendue qui sortira dans les salles du monde entier avec la triste absence de Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa.

Le journaliste de New York Times, Kyle Buchananétayent ces informations par les déclarations suivantes : Les rumeurs volent et puis-je y ajouter : j’entends depuis des semaines que Rihanna est en train d’enregistrer le générique de fin de Black Panther : Wakanda Forever. Comment suivre un classique comme All the Stars ? Obtenir la première grande chanson de Rihanna depuis des années. ».

Panthère noire : Wakanda pour toujours suit les alternatives du peuple de la nation africaine une fois que leur chef et protecteur a perdu la vie et qu’une menace des profondeurs de l’océan arrive pour mettre en danger le peuple qui a su être protégé par T’Challa. Namor, le champion de Talocan, arrivera pour affronter Ramonda, Shuri, M’Baku et le reste des plus grands noms propres de Wakanda. Le film sortira ensuite dans les salles du monde entier 10 novembre.

