Rihanna et A € AP Rocky repérés à New York suite à des rumeurs de relation

Rihanna et A € AP Rocky ont été aperçus ensemble pour la première fois depuis qu’ils auraient confirmé leur relation.

Rihanna et A € AP Rocky sont liés l’un à l’autre depuis des années, donnant perpétuellement aux fans l’impression qu’ils sont un objet, et c’est finalement vrai, selon une source interne qui a confirmé: Gens plus tôt cette semaine que le couple sort officiellement – une excellente nouvelle pour tous ceux qui les soutiennent. La route a été longue et déroutante pour dire le moins. Je veux dire, à un moment donné, Rocky a même dit: « Je ne la regarde même pas comme ça. Elle est sexy, mais je vais bien. » Même cette année, Rihanna a nié les allégations selon lesquelles les deux auraient eu une relation amoureuse, même après avoir partagé une chambre d’hôtel ensemble. Pourtant, aucune des parties n’a encore confirmé personnellement son statut de rencontre. Mais il est prudent de supposer – étant donné les tas de preuves – que Rihanna et A € AP Rocky sont finalement enfermés. Du moins, nous l’espérons. Le 3 décembre La chambre de l’ombre a publié des séquences vidéo et des photos du nouveau couple en promenade à New York, tous deux emmitouflés pour la météo et portant des masques – A € AP était vêtu d’un camouflage de la tête aux pieds, donc nous ne l’avons presque pas vu . La vidéo montre le couple se promenant dans une rue calme, serpentant vers leur destination. C’est la deuxième fois que Riri et Rocky sont vus ensemble à New York au cours des deux dernières semaines, donc ce ne sera sûrement pas la dernière.