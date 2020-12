Rihanna est-elle enceinte? La femme d’affaires et chanteuse réagit aux photos de «  baby bump  » et aux rumeurs de grossesse

Les British Fashion Awards 2020 sont diffusés ce soir, et bien que le spectacle de cette année soit entièrement numérique, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux British Fashion Awards de l’année dernière, où Rihanna a de nouveau été en proie à des rumeurs de grossesse à cause de sa robe de tapis rouge.

Rihanna n’est pas étrangère aux rumeurs de grossesse, et avec des informations selon lesquelles le fondateur de Fenty Beauty sort maintenant avec A € AP Rocky, les rumeurs sont plus répandues que jamais.

Rihanna est-elle enceinte?

En octobre 2019, Rihanna a de nouveau été harcelée par des rumeurs de grossesse.

Des spéculations ont surgi au sujet de son état de brioche au four lorsqu’elle a dit: « Je suis une femme noire. Je viens d’une femme noire qui venait d’une femme noire qui venait d’une femme noire et je vais accoucher à une femme noire »dans une interview.

Apparemment, c’est tout ce que quelqu’un a besoin de dire pour faire croire aux gens qu’ils sont enceintes parce que le mot s’est répandu comme une traînée de poudre.

À l’époque, elle a mis fin aux rumeurs dans une interview avec Vogue, dans laquelle elle a plaisanté en disant qu’elle « attendait avec impatience toutes les rumeurs de grossesse » une fois l’interview mise en ligne.

Elle a eu une « bosse suspecte » aux British Fashion Awards en 2019.

La chanteuse de 31 ans a été aperçue sur le tapis rouge des British Fashion Awards en 2019. À l’époque, elle arborait une belle robe verte surmontée d’une chemise transparente.

La « bosse » dans la jupe a conduit les gens à spéculer que Rihanna pourrait être enceinte.

Et ça n’aidait pas qu’elle tienne son sac sur son ventre, mais le fait qu’elle apparemment « couvert » son ventre ne signifie pas nécessairement qu’elle est enceinte.

Les fans de Rihanna veulent qu’elle tombe enceinte par A € AP Rocky.

Le chef de la foule de rappeurs A € AP (qui comprend également A € AP Ferg) a escorté Rihanna sur le tapis rouge aux British Fashion Awards l’année dernière, ce qui a conduit le fandom à flotter avec la pensée qu’il y avait pourrait juste être un futur avec ces deux!

Et à première vue, les fans ont peut-être obtenu ce qu’ils souhaitaient – une relation Rihanna et A € AP Rocky, c’est-à-dire.

Après s’être séparé de son ex-petit ami milliardaire Hassan Jameel en janvier de cette année, la rumeur disait que Rihanna et A € AP Rocky avaient commencé à sortir ensemble. À l’époque, Rihanna a insisté sur le fait qu’elle était célibataire; Cependant, en décembre 2020, plusieurs points de vente ont rapporté que Rihanna et A € AP Rocky étaient en fait un article.

L’article continue ci-dessous

Rihanna a déclaré qu’elle n’était pas offensée par les rumeurs de grossesse.

De nombreuses femmes, pour diverses raisons, sont offensées par l’insinuation selon laquelle elles pourraient être enceintes.

Rihanna, cependant, n’est pas l’une de ces femmes, car elle «souhaite secrètement que les rumeurs soient vraies».

Elle a également dit que même si ce n’est «pas le rêve de tout le monde» d’être mère, c’est définitivement le sien, alors «ça va».

Il y avait aussi des rumeurs de grossesse après le Diamond Ball 2019.

Rihanna a tenu son Diamond Ball annuel en 2019, puis a pris une petite pause sous les projecteurs.

Elle est revenue par la suite et s’est excusée auprès de ses fans d’être « MIA », mais a insisté sur le fait qu’elle essayait de trouver un équilibre dans sa vie, et d’essayer de trouver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Cela aussi a conduit à spéculer qu’elle était, en fait, enceinte.

Est-ce que Rihanna « fait une pause » parce qu’elle est enceinte?

Rihanna a déclaré qu’elle «faisait une pause» après 2019 – parce qu’elle était «débordée». (Elle a fait le commentaire dans un post Instagram que vous pouvez consulter ci-dessus). Cela aussi a conduit à spéculer qu’elle était enceinte.

Et bien que Rihanna n’ait pas commenté la dernière vague de rumeurs de grossesse, vous pouvez parier que nous vous tiendrons au courant des développements!

Vous pouvez diffuser les British Fashion Awards le 3 décembre à 19 h GMT (heure moyenne de Greenwich).

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine et photographe dont le travail a été publié dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.