Rihanna est-elle célibataire? Découvrez l’état actuel de la relation du chanteur

Rihanna est l’une des chanteuses les plus riches et les plus célèbres au monde. Avec une valeur nette de 600 millions de dollars, plusieurs distinctions musicales à son actif et un empire commercial en plein essor, la chanteuse est devenue un succès mondial.

Mais malgré ses réalisations dans les secteurs de la musique, de la beauté et de la mode, Rihanna n’a pas eu trop de succès en ce qui concerne l’amour. La dernière fois que nous l’avons entendu, la chanteuse avait mis fin à sa relation avec le milliardaire saoudien Hassan Jameel et était strictement concentrée sur elle-même et sa carrière. Nous voulons donc savoir: Rihanna est-elle toujours célibataire ou a-t-elle retrouvé l’amour avec quelqu’un de nouveau?

Continuez à lire pour en savoir plus sur l’état actuel de la relation de Rihanna.

Rihanna | Samir Hussein / WireImage

Rihanna sort officiellement avec un ami de longue date, A € AP Rocky

RiRi était peut-être célibataire il y a quelques mois, mais plus maintenant.

Selon People, le chanteur de «Love on the Brain» sort officiellement avec un ami de longue date, le rappeur A € AP Rocky.

Rihanna et A € AP Rocky | Daniele Venturelli

EN RELATION: Rihanna a vraiment joué sur le terrain avec plusieurs athlètes

La nouvelle survient après que les deux hommes aient été vus en train de dîner avec des amis à New York le week-end du 27 novembre.

Alors que le fondateur de Fenty Beauty et le rappeur ont suscité d’innombrables rumeurs de romance au fil des ans, les spéculations sur les rencontres se sont effondrées après la rupture du chanteur avec Hassan Jameel, en janvier 2020.

Après leur séparation, Rihanna a commencé à traîner davantage avec A € AP Rocky car ils étaient souvent repérés ensemble aux yeux du public.

En juillet, RiRi a présenté le rappeur «Everyday» dans sa campagne Fenty Skin aux côtés de Lil Nas X. Le mois suivant, le couple est apparu dans des vidéos pour GQ et Vogue, où ils se sont posé des questions rapides sur tout ce que leur malédiction préférée les mots sont la première chose qu’ils remarquent sur une personne.

Bien qu’aucune des stars n’ait parlé publiquement de leur relation, il nous semble que ce n’était qu’une question de temps avant que des étincelles ne volent entre elles. Maintenant que les initiés nous ont donné des informations sur la dynamique du couple, nous espérons obtenir bientôt une confirmation officielle de leur histoire d’amour!

Rihanna a adopté une attitude «sans fioritures» avant de devenir sérieuse avec A € AP Rocky

Bien qu’elle ait été liée de manière romantique à A € AP Rocky depuis le début de cette année, Rihanna n’a probablement pas noué de relation avec le rappeur jusqu’à récemment.

EN RELATION: Rihanna a tranquillement fait un changement majeur dans sa vie amoureuse

Bien qu’il soit possible qu’ils aient eu des sentiments l’un pour l’autre bien avant maintenant, Rihanna a révélé à Vogue plus tôt cette année qu’elle n’était pas pressée de revenir dans le pool de rencontres.

Au lieu de cela, elle a utilisé les premiers mois suivant sa séparation de Jameel pour se concentrer uniquement sur son travail, y compris son neuvième album studio très attendu, sa marque de mode et ses lignes de beauté.

«Je travaille comme ça maintenant pour ne plus avoir à le faire à l’avenir», a-t-elle déclaré au magazine en mars 2020.

Elle a même adopté une attitude «sans fioritures» pendant cette période et s’est rendu compte que la vie consiste à poursuivre les choses que l’on veut.

«Tu n’as pas beaucoup de temps pour tolérer la merde, tu sais? Vous en mettez tellement dans votre assiette », a-t-elle expliqué. «Lorsque vous êtes débordé, vous devez commencer à couper les choses. Et je suis trop débordé. Ce qui se passe maintenant, c’est que je retourne au noir et blanc. Ma zone grise est en train de s’éteindre. «

Puisque Rihanna et A € AP Rocky étaient amis avant de commencer à sortir ensemble, j’espère que leur romance ne deviendra pas trop écrasante pour le chanteur car nous voulons vraiment voir cette relation durer.