Rihanna confirme sa grossesse avec son premier enfant avec A€AP Rocky

Comme si c’était n’importe quel autre jour Rihanna vient d’annoncer sa première grossesse avec son copain le rappeur A € AP Rocky. Pour annoncer la nouvelle, la chanteuse de 33 ans, originaire de la Barbade, a présenté un style iconique qui va selon sa personnalité, un manteau vintage assorti à un jean déchiré, avec lequel elle dévoile son ventre de grossesse. La nouvelle inattendue a été publiée après que plusieurs images du chanteur aient été divulguées dans cette nouvelle étape.

La romance entre Rihanna et A€AP Rocky a commencé en 2020 après des années d’amitié, mais c’était en mai 2021, ce que le rappeur a commenté dans une interview pour le magazine GQ que l’interprète de »Parapluie » « Il est l’amour de ma vie, ma fille. Tout dans la vie est mieux, bien mieux quand on a trouvé la personne ultime. Elle seule équivaudrait à un million des précédentes. Je pense que quand tu sais, tu sais. Elle est l’ultime », a-t-il déclaré.

Selon divers médias, le couple s’est rendu au restaurant Carbone à New York au début du mois et a dû s’asseoir à une autre table pour que le chanteur soit à l’aise. « Rihanna buvait clairement de l’eau pétillante et se frottait ouvertement le ventre », a déclaré une source à Exclusively. Page 6.

le chanteur de « Diamants » a déclenché des rumeurs de grossesse pour la première fois en novembre lorsqu’elle a accepté son prix de « héros national » de sa Barbade natale, où elle a été déclarée héroïne nationale. Ce pays avait déjà accordé le titre d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour la considérer comme sa citoyenne la plus remarquable.

Rihanna a quitté sa carrière musicale il y a cinq ans en raison de ses multiples projets, qui occupent une grande partie de son temps. Parmi eux se trouve son entreprise de cosmétiques » Beauté Fenty », » Fenty » Oui » Peau Fenty ».