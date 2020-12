Rihanna affiche des courbes en bikini cerise: « Phuck A Photo Dump »

BadGalRiRi se réchauffe ces mois d’hiver.

Il est clair que Rihanna a pour objectif de faire de Fenty Beauty la principale société de cosmétiques au monde alors que ses fans attendent des nouvelles de son prochain album. Pharrell a proposé une version du projet fantôme, laissant entendre que RiRi l’a impressionné avec les nouvelles chansons que les Neptunes ont produites avec le chanteur. Pendant ce temps, les rumeurs de Rihanna continuent de faire surface alors qu’il y a eu des discussions sur sa prétendue romance avec une amie de longue date A € AP Rocky. Le couple a été photographié par les paparazzi ensemble autour de New York, mais si quelqu’un cherche l’un ou l’autre artiste pour confirmer ce qui se passe dans sa vie personnelle, vous attendez un moment. Sur sa page Instagram, Rihanna procède avec une attention dominante en partageant un piège à soif inattendu avec ses millions de followers. « Merde, une photo », a écrit le chanteur dans la légende. La photo montre RiRi portant un bikini deux pièces conçu en cerise alors qu’elle affiche ses courbes et regarde son arrière-train. Comme prévu, les commentaires ont afflué par milliers, et les fans de Rihanna étaient tellement distraits par son corps qu’ils n’ont même pas demandé: « Où est l’album, ma soeur? » Regardez la photo ci-dessous.