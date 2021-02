Rift Apart a une date de sortie et n’est en rien

La première grande exclusivité PS5 de Sony a un nom et une date: Ratchet & Clank: Rift Apart arrive juste avant l’été.

Insomniac Games ne déçoit pas. Après des mois d’attente pour une grande exclusivité pour PlayStation 5, nous commençons déjà à voir la lumière au bout du tunnel. Sony a rendu officiel que Ratchet & Clank: Rift Apart date de sortie est déjà sur la table. Il arrivera juste avant le début de l’été, nous avons donc quelque chose d’intéressant à jouer. Écrivez-le sur le calendrier: ce sera le prochain 11 juin 2021.

C’est la première version majeure de Sony exclusive à la plate-forme. Jusqu’à présent, nous avons à peine eu Demon’s Souls pour profiter pleinement de la PlayStation 5. De nombreux jeux prévus comme totalement originaux pour la nouvelle génération ont également annoncé qu’ils arriveraient avec une version pour PS4. C’est certainement un moment intéressant pour voir ce que la console de jeu de Sony peut vraiment offrir sans aucune restriction graphique.

La date attendait mais Ratchet & Clank: Rift Apart est presque avec nous. Le jeu a été présenté pour la première fois il y a des mois avec la promesse qu’il apporterait toute la puissance de la PlayStation 5 à nos salons. Plus précisément, l’aspect que Insomniac Games veut le plus montrer est l’élimination du temps de chargement. Grâce à la puissance des disques durs SSD, Ratchet et Clank n’auront pas besoin d’attendre plus longtemps pour passer d’un monde à l’autre. Pas même dans un autre univers!

En plus de cet avantage, nous devons également considérer qu’il s’agit d’une nouvelle aventure dans le monde de Ratchet & Clank. Il sert de suite à la franchise originale et met de côté pendant un moment le redémarrage de la PlaStation 4. De plus, il introduira un nouveau protagoniste qui modifiera la dynamique du groupe de manière tonitruante.