Riez avec trois nouveaux podcasts comiques à venir sur Spotify – Spotify

Dans une année où les gens s’attendent à l’inattendu, les podcasts comiques peuvent offrir un répit bienvenu avec des rires et une écoute légère.

Spotify propose trois nouveaux podcasts pour ceux qui recherchent leur prochaine dose d’humour. Lisez la suite pour un peu plus sur chacun d’eux, ainsi que pour une courte période de questions avec les créateurs, les invités et les hôtes qui sont responsables des rires. Préparez-vous à rire.

Le facteur d’esquisse est un podcast de comédie de sketchs scénarisé produit par Radio Point et hébergé par Fred Armisen, qui est connu pour son travail sur les émissions de télévision Portlandia et Documentaire maintenant! Dans cette série, Armisen incarne Xandor Szavost, un inventeur, philanthrope et milliardaire qui utilise sa fortune pour financer un concours de sketchs pour son propre amusement. À trois à cinq minutes chacun, les épisodes sont courts et parfaits pour un succès comique rapide. Pour mémoire rattrapé le membre de la distribution et le comédien de l’émission, Seaton Smith.

Quelle est la meilleure farce du poisson d’avril à laquelle vous ayez jamais participé?

Seaton: Dieu, je déteste les farces. Une fois, j’étais en retard à un spectacle, et mon ami et sa fille sont arrivés tôt et se sont ennuyés. Donc, comme une farce, il a demandé à sa petite amie de m’appeler et de me dire qu’il avait commencé une bagarre avec le videur et que la police était là pour le retenir, et je devais me dépêcher et y arriver. C’était marrant. Ce n’était tout simplement pas la chose la plus facile à rire.

Quelle est selon vous la principale différence entre une comédie audio uniquement, comme ce que contient ce podcast, et une comédie avec un composant visuel?

Seaton: La comédie que vous venez d’écouter est amusante car elle vous frappe différemment. Visuellement, j’ai besoin de toute votre attention, et si je perds votre attention pendant une seconde, alors la comédie est blessée. Mais avec l’audio, vous pouvez aller faire d’autres choses et toujours y participer. C’est comme si nous étions dans votre esprit au fur et à mesure de votre journée.

Le podcast Flameout, produit par Treefort Media, rassemble des comédiens pour découvrir les plus grandes réussites commerciales qui ont mal tourné. Les histoires comportent des interviews d’initiés et des révélations juteuses qui incluent des opinions comiques et non filtrées sur les extinction de l’entreprise. Nous avons bavardé avec Michael Ian Noir, Baron Vaughn, Atsuko Okatsuka, et Abbi Crutchfield, qui prennent tous un tour en tant qu’animateurs de spectacle.

Pourquoi pensez-vous que la comédie a été si importante au cours de la dernière année?

Abbi: La comédie a été une soupape de décharge pour toute ma frustration refoulée – peur, colère, désespoir – au cours de l’année écoulée. Ce n’était pas facile de s’adapter aux performances virtuelles, mais c’était toujours un soulagement de faire un spectacle et de se connecter avec les gens. Je pensais que c’était peut-être la nouvelle façon pour tout le monde de profiter de la comédie (si pratique! Pas de trajet! Pas de combats ivres!), Mais maintenant avec le vaccin, cela ressemble plus à une version dystopique de la comédie. Il n’y a pas de substitut au spectacle vivant, car Milli Vanilli vous le dira.

Quelle est la meilleure farce du poisson d’avril à laquelle vous ayez jamais participé?

Michael: J’ai simulé ma propre mort pendant 10 ans, du 1er avril 2003 au 1er avril 2013. Joke a fini par être sur moi, cependant, parce que ma femme s’est remariée et a fondé une nouvelle famille en mon absence. C’était donc un peu décevant.

Atsuko: Je n’ai jamais participé à une farce du poisson d’avril parce que cela insinuerait que j’avais des amis. Ha – ça va, j’ai fait face à ça. Au lieu de cela, j’ai fait l’objet d’une farce du poisson d’avril, où un groupe de filles riches et populaires de l’école ont mis de la crème à raser partout dans ma voiture et l’ont enveloppée de papier toilette. Ma voiture était garée devant la maison de mon oncle. Parce que je vivais dans son garage. En tant qu’enfant sans papiers. Yay America!

Quelle est selon vous la principale différence entre une comédie audio uniquement, comme ce que contient ce podcast, et une comédie avec un composant visuel?

Baron: Écouter quelqu’un sans voir le locuteur ou tout autre élément visuel nécessite un niveau de concentration totalement différent. Ne pas compter sur des indices visuels signifie s’accorder sur des choses comme le ton, l’inflexion et le rythme. Vous avez une idée différente de la façon dont quelqu’un parle. Ce sont des choses qui sont généralement naturelles, mais il existe des moyens de jouer avec cela avec intention. Cela, cependant, est pour un autre poisson d’avril ».

Voisins curieux est un nouveau podcast mettant en vedette des comédiens Candice Thompson (auparavant écrivain / correspondant sur Lights Out avec David Spade) et Chinedu Unaka (qui sera présenté dans la prochaine saison de Peu sûr). Dans chaque épisode, les co-hôtes mettent en évidence les histoires de voisins les plus fous de la semaine, disséquant et analysant les personnes impliquées, réglant les différends, déballant de petits messages sur les forums locaux et célébrant le bon voisinage. La série comprend des appels d’autres comédiens qui partagent leurs propres histoires de voisins notables. Candice et Chinedu ont répondu à quelques questions pour nous.

Pourquoi pensez-vous que la comédie a été si importante au cours de la dernière année?

Candice: Homme . . . la comédie aurait dû arriver Le magazine TimeLa liste des personnes les plus influentes de l’année pour 2020. Nous aurions tous perdu la tête sans elle. Chaque comédien était un travailleur essentiel l’année dernière. La diffusion de contenu en ligne est devenue quelque chose que je sais que j’ai commencé à faire plus pour divertir les autres, car je sais qu’ils cherchaient littéralement une raison de rire, mais je l’ai aussi fait pour ma propre raison. J’avais toujours pensé à la comédie comme à une carrière, mais l’année dernière, c’était comme si c’était devenu un don de bienfaisance. Je vais voir si je peux l’amortir sur mes impôts.

Quelle est la meilleure farce du poisson d’avril à laquelle vous ayez jamais participé?

Candice: Je n’ai jamais été une grande farce, mais je me souviens avoir été la cible d’une farce à l’université quand mon meilleur ami m’a dit qu’il avait mis quelqu’un enceinte. Nous étions tellement «chevaucher ou mourir» que je me préparais mentalement à abandonner l’université pour l’aider à élever le bébé. Je me suis dit: «Je peux apprendre à allaiter. À quel point cela peut-il être dur? » Cette farce était stressante.

Chinedu: Mon ami Anthony et moi avons acheté un tas de cadenas à vélo et enfermé tout le monde dans les vélos de notre dortoir ensemble tôt le matin avant leurs cours. Nous avons également enfermé nos propres vélos dans le désordre, car nous ne sommes pas des amateurs.

Quelle est selon vous la principale différence entre une comédie audio uniquement, comme ce que contient ce podcast, et une comédie avec un composant visuel?

Chinedu: Pyjamas. Tu peux être en pyjama, c’est adorable.

Vouloir plus? Écoutez les trois podcasts, maintenant disponibles sur Spotify.