Rien téléphone (1) : YouTuber dévoile les fonctions des LED

Il y a environ une semaine, le téléphone Nothing (1) a été présenté pour la première fois lors d’une foire d’art. Là, les visiteurs pouvaient déjà admirer le dos transparent et les bandes LED du smartphone. Un YouTuber de technologie bien connu a maintenant mis la main sur le téléphone Nothing (1) et montre ce que les LED peuvent faire.

Comme déjà vu à la foire d’art Art Basel, le téléphone Nothing (1) a un dos transparent. Cela permet de voir les plaques de protection blanches sous-jacentes du matériel et des LED. Nous avons initialement supposé que le téléphone Nothing (1) n’aurait que deux bandes LED, une autour du module caméra et une à droite de celui-ci.

Comme le montre la vidéo pratique actuelle de YouTuber MKBHD, il existe d’autres bandes LED qui forment ensemble le glyphe Nothing.

Glyph clignote au rythme des sonneries

Le YouTuber MKBHD n’est autorisé à montrer que le dos du téléphone Nothing (1) dans sa vidéo, mais il y a déjà beaucoup à découvrir avec le soi-disant glyphe Nothing. Le glyphe signale aux utilisateurs les notifications et les appels entrants.

Une particularité pour les appels : le glyphe clignote au rythme de la sonnerie. Comme pour les autres smartphones, différentes sonneries peuvent être attribuées à différents contacts. Si l’utilisateur met maintenant le smartphone en mode silencieux, il peut toujours voir qui appelle à partir du schéma de clignotement des LED, explique MKBHD.

La bande LED ovale continue de clignoter lorsque le téléphone Nothing (1) est chargé via une charge sans fil ou charge un appareil tel que l’oreille Nothing (1) via une charge inversée. Incidemment, la bande LED verticale sous l’ovale fonctionne également comme un indicateur de niveau de charge, qui se remplit lentement lorsque le smartphone est en charge.