Rien pour les 35 ans de Zelda, plus d’informations seulement l’été?

Au 21 février 2021 a célébré la franchise de 35e anniversaire de la légende de Zelda. Il y a maintenant Link, la princesse Zelda et des escrocs comme Ganondorf depuis plus de 35 ans et la série de jeux est loin d’être terminée.

Mais attendez une minute! Nintendo ne célèbre-t-il pas généralement un tel anniversaire avec des nouvelles et plus pour les fans? Alors, où est la grosse bombe de nouvelles Zelda?

Pas de spécial pour le 35e anniversaire de Zelda?

Comme nous pouvons le voir dans l’exemple de Super Mario, la société japonaise aime utiliser des célébrations comme celle-ci comme une occasion de surprendre la base mondiale des joueurs avec quelques délices. Et qu’en est-il du 35e anniversaire de The Legend of Zelda? N’obtenons-nous rien ici?

Bien qu’il n’y ait rien eu pour l’anniversaire de dimanche dernier, ils ont certainement quelque chose de plus en vue.

Cela signifie donc que Nintendo prévoit beaucoup pour le 35e anniversaire, mais cela ne se produira pas le jour même de l’anniversaire, beaucoup plus seront communiqués cette année – probablement à partir de l’été 2021.

La seconde moitié de 2021 sera donc une section spéciale pour Nintendo, entièrement dédiée à The Legend of Zelda. Certaines parties du spécial anniversaire ont déjà été révélées.

En mémoire de: L’année dernière, Super Mario a célébré son 35e anniversaire. Entre autres, le contenu suivant a été distribué au cours de l’année:

2021 sera l’année de The Legend of Zelda

Certaines parties de la grande année Zelda étaient déjà terminées pendant le Mega Direct révélé, qui a été diffusé en février 2021.

D’abord et avant tout, il y a un nouveau jeu Zelda cette année. La légende de Zelda: Skyward Sword HD c’est ce que son nom suggère. Un HD remasterisé de « The Legend of Zelda: Skyward Sword » pour la Nintendo Switch.

En plus de cela, il y a nouveau DLC pour Hyrule Warriors: Time of Desolation. La branche Warriors reçoit un nouveau contenu tel que des missions de personnages.

Enfin, Eiji Aounuma, le producteur de la série, a déclaré que c’était pendant l’année Nouvelles aussi La légende de Zelda Breath of the Wild 2 va donner.

On ne sait toujours pas quand BotW 2 sera publié. Peut-être en 2021? Plus d’informations sur la version potentielle vous lisez ici.

Quand les grandes informations sur Zelda arrivent-elles?

Les initiés supposent maintenant que c’est toujours le cas jusqu’à l’été pourrait prendre jusqu’à la grande nouvelle de Zelda dans le cadre de la 35e anniversaire de Zelda à partager. Nous ne pouvons pas confirmer si cela est vrai et nous ne devons pas mettre les informations sur les échelles d’or.

Cependant, il est tout à fait concevable qu’il y en ait beaucoup plus à venir ici après l’été 2021. Parce qu’il ne faut pas oublier quand Nintendo a lancé le Anniversaire de Mario A commencé dans Septembre 2020. Ce qui était également assez tard dans l’année. La campagne marketing de Super Mario est essentiellement toujours en cours et ne se terminera probablement pas avant la fin de l’exercice en mars 2021.

Dans les cercles d’initiés, on parle d’un La légende de Zelda: Twilight Princess HD et une La légende de Zelda: Wind Waker HDalors qu’il en devient même un Empaqueter devrait venir.

Cependant, il apparaîtra une fois le 16 juillet 2021 La légende de Zelda: Skyward Sword HD, contemporain avec le Zelda Joy Cons. Peut-être que plus sera partagé pour l’anniversaire de Zelda pendant cette période? En tout cas, ça reste passionnant pour Link, Zelda et leurs amis.