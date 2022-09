Rien ne dévoile leurs prochains écouteurs Ear (Stick) TWS à la Fashion Week de Londres

26 septembre 2022 14:12:57 IST

Rien n’a officiellement dévoilé le premier look de leurs prochains écouteurs Ear (Stick) TWS à la Fashion Week de Londres. Successeur des oreillettes Nothing Ear (1), l’Ear (Stick) fait déjà tous les bons bruits. Décidément, Nothing sait comment faire parler d’elle autour de ses produits.

Quand rien n’a été lancé l’oreille (1) écouteurs TWS en tant que premier produit en tant qu’entreprise technologique, les passionnés de technologie ont été sérieusement impressionnés par la qualité de la conception du produit. Les gens ont été particulièrement impressionnés par l’esthétique. Donc, tout ce que Nothing a lancé après cela devait avoir un design original et loufoque, et devait connaître un succès retentissant. Et en effet, le Nothing Phone (1) était tout cela.

Juste avant la sortie du premier téléphone Nothing, un nouveau design de bourgeons TWS a fait surface. Cependant, ces remplacements attendus de l’oreille (1) n’ont pas été lancés avec le téléphone. La société attendait le bon moment pour offrir un regard officiel sur le nouveau design et ce moment était à la Fashion Week de Londres.

Le Nothing Ear (Stick) a été présenté lors du défilé de Chet Lo. L’étui a été entièrement repensé et est maintenant en forme de rouge à lèvres et devrait être plus compact que le design de la dalle d’origine.

Mais ce n’était qu’un teaser. Rien ne garde secrets les détails exacts des nouveaux bourgeons TWS. En fait, nous n’avons qu’un aperçu des bourgeons eux-mêmes à travers les éléments transparents de leur boîtier.

Des fuites et des rumeurs non confirmées suggèrent que les bourgeons laisseront tomber le bout en caoutchouc de l’oreille (1), ce qui les rendra similaires à la version régulière des AirPods. Certains trouvent cette conception plus confortable à porter, mais il est plus difficile d’obtenir une bonne étanchéité. Prenez cette rumeur avec une pincée de sel, car au prix auquel Nothing Ear (1) s’est vendu, l’ANC est une caractéristique importante, et il devient extrêmement difficile d’obtenir un ANC efficace sans un sceau approprié.

Le Nothing Ear (bâton) sera lancé plus tard cette année, mais la société a refusé d’offrir plus de détails.

En passant, Nothing a rejoint le défilé de mode avec des sacs en édition limitée qui utilisent un tissu transparent puisque la transparence est au cœur de la philosophie de conception de Nothing, qui laisse le glyphe du téléphone (1) l’interface brille à travers. Les sacs seront également disponibles au début de l’année prochaine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂