Rien ne confirme le lancement des écouteurs véritablement sans fil Ear 1 en juin: tout ce que vous devez savoir

1more ÉCOUTEURS 1MORE 1M301 PISTON IN-EAR

Avez-vous besoin des écouteurs de haute qualité à un prix imbattable ? Optez pour les Écouteurs 1MORE 1M301 Piston In-Ear, avec toutes les garanties de la marque 1MORE, l'une des plus réputées du marché. Avec cette marque, les écouteurs du type in-ear ne sont plus synonymes de mauvaise qualité. Ces écouteurs présentent des avantages infinis. Découvrez-les avec nous ! Ne les manquez pas ! Caractéristiques des Écouteurs 1MORE 1M301 Piston In-Ear Les Écouteurs 1MORE 1M301 Piston In-Ear sont spécialement conçus pour profiter de la musique comme jamais auparavant. 1MORE garantit que nous écouterons le moindre détail de la musique que nous aimons, telle que les musiciens la composent. L'environnement disparaît et ces sons merveilleux restent. Ces écouteurs sont conçus et testés pour que chaque son ait la bonne proportion. L'ensemble des sons atteignent donc nos oreilles plus clairement et plus précisément. Chaque chanson ou morceau de musique est apprécié comme jamais auparavant avec les créations 1MORE. Aucune altération, aucune vibration, juste de la musique dans sa forme la plus pure ! Pour ce faire, ces écouteurs ont un triple diaphragme, avec le centre fait en titane, accompagné de deux autres couches de PET parfaitement coordonnées. Tout cela nous permet de profiter des basses sans la moindre vibration. Ils comportent d'une plage de fréquences de 20 à 20 000 hertz et d'une impédance de 32 ohms. Des caractéristiques géniales pour des écouteurs si petits ! Ils sont très légers et résistants : ils sont revêtus d'un puissant alliage d'aluminium. Son câble en cuivre inoxydable a été recouvert de fibre Kevlar pour le rendre pratiquement indestructible. Ne vous inquiétez plus jamais des secousses ou des enchevêtrements ! Son design In-Ear est parfaitement ergonomique et très confortable. Ils intègrent différents pairs d'embouts, de sorte qu'ils s'adaptent parfaitement à votre oreille et, en plus, ils vous isolent des bruits extérieurs. Vous apprécierez la musique quel que soit l'environnement. Que vous soyez à la maison, dans la rue ou dans le métro, si vous faites partie de ceux écoutent toujours de la musique... Ce sont les écouteurs parfaits pour vous ! Ils ont une fonction de contrôle à distance qui fonctionne avec des systèmes Android. Vous pouvez donc l'utiliser avec votre téléphone portable, tablette ou notebook. Achetez des Écouteurs 1MORE 1M301 Piston In-Ear chez Vayava Seulement chez Vayava vous trouverez la meilleure sélection d'écouteurs 1MORE au meilleur prix. Nous travaillons côte à côte avec cette marque, qui crée les meilleurs équipements sonores du marché, et nous savons que leur qualité est excellente. En plus d'un prix spectaculaire, vous pouvez bénéficier d'une livraison dans 4-5 jours ouvrables, car nous expédions depuis l'Espagne, et avec seulement 15€ de frais de livraison. Ne cherchez plus vos nouveaux écouteurs et optez pour les Écouteurs 1MORE 1M301 Piston In-Ear, les plus confortables et les plus durables. Et, surtout, ils...