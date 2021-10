Rien n’a duré: la série Star + qui a été annulée avant la fin de sa première saison

Dans le monde du streaming et de la surabondance des séries, toutes ne sont pas à la hauteur de ce que recherchent les plateformes : un succès immédiat et la construction d’histoires qui vont vite. Il semble qu’il n’y ait plus de place pour les productions à la mijoteuse et le cas des Le dernier duel, film de Ridley Scott, le laisse en évidence : il n’a levé que 4,7 millions de dollars dans le monde (avec un budget de 100) et figurait parmi les pires sorties du réalisateur.

Dans le cas d Étoile +, il y avait une production qui avait tous les condiments pour figurer parmi les meilleurs de l’année : catastrophe, apocalypse, un roman graphique comme axe, et des thèmes traversés par la situation. Il s’agit de Y : le dernier homme, fiction développée par FX pour Hulu, qui se concentre sur un virus étrange qui attaque l’humanité et tue tous les mammifères avec un chromosome Y. Les seuls qui restent en vie sont Yorick et son animal de compagnie, un singe nommé Esperluette.

Le week-end, le showrunner Eliza Clark a confirmé que Y : le dernier homme ne continuerait pas. « Nous savons que nous n’allons pas de l’avant avec FX« , écrit-il dans ses réseaux, où il ajoute : « Jamais de ma vie je n’ai été aussi engagé dans une histoire et il y a beaucoup plus à raconter ». De plus, il a laissé entendre qu’ils se battraient et trouveraient un moyen de continuer leur histoire. « On ne veut pas que ça s’arrête », a-t-il condamné.

Pour le moment, on ne sait pas quelles étaient les raisons pour lesquelles l’étude a annulé la série. En ce sens, il faut préciser que malgré une large part de la perspective de genre et d’inclusion, d’autres problèmes centraux échouaient, tels que les récits. Au-delà des clichés et des dialogues boiteux, de Screenrant a souligné que de nombreux fans ont remis en question le choix de Ben Schnetzer Quoi Yorick, ainsi que le manque d’humour noir qui caractérise le roman graphique de Brian K. Vaughan et Pia Guerra.

La mini-série qui arrive à Star + et que vous ne voulez pas manquer

Le 12 novembre prochain Étoile + commencera à avoir des épisodes d’une nouvelle production sur sa plateforme. Il s’agit de Malade, qui a été joué et produit par Michael Keaton et il se concentre sur l’émergence de l’une des drogues les plus meurtrières aux États-Unis : l’oxycodone. La production est une mini-série de 8 épisodes axée sur la façon dont ce médicament a été légalisé et a commencé à être commercialisé dans les pharmacies qui ne nécessitaient pas trop d’exigences pour être administrées. Vous pouvez voir les progrès sous ces lignes.

