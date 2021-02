Rien: la société du fondateur de OnePlus prévoit d’être le premier casque

Carl Pei, co-fondateur de l’ex-One Plus, a fondé une nouvelle société appelée Nothing – et ils ont maintenant annoncé leur premier produit: les écouteurs sans fil. Il devrait être si loin cet été, un écosystème intelligemment mis en réseau a également été annoncé.

Le premier projet de la nouvelle société Rien ne sera des écouteurs sans fil, rapporte le magazine d’information Bloomberg. Rien n’a été fondé par Carl Pei, à l’époque co-fondateur du fabricant de smartphones OnePlus, que Pei a quitté fin 2020. Désormais, avec Nothing, l’homme d’affaires veut créer un nouvel écosystème d’appareils intelligents qui fonctionnent parfaitement ensemble – les écouteurs sans fil marqueront le début. Cependant, il ne faut pas s’arrêter aux produits audio, même si Pei n’a pas encore donné d’informations sur d’autres innovations.

Rien n’a déjà levé plus de 12 millions d’euros

Cela signifie que le nouveau venu Nothing va soudainement concurrencer les principaux fabricants de casques tels que Sony, Apple et Samsung. Et: également avec OnePlus, qui a sorti ses premiers vrais écouteurs sans fil en 2020 – toujours sous l’égide de Peis. En tout cas, rien ne manque d’argent: lors d’un tour de table, la jeune entreprise a déjà récolté environ 12,4 millions d’euros. Backer: Unité de capital-risque d’Alphabet appelée « GV », anciennement Google Ventures.

Sortie des écouteurs sans fil Nothing l’été 2021

« Nous sommes convaincus que l’équipe Nothing avec la mentalité mondiale de Carl aura un impact significatif sur le marché des technologies grand public », estime Tom Hulme, commandité chez GV. Les nouveaux écouteurs sans fil devraient être commercialisés à l’été 2021. Détails sur l’équipement et les fonctionnalités ne sont pas encore connus.