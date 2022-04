Rien de nouveau : c’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (28 mars au 3 avril 2022)

Netflix

Cette semaine, partagée sur deux mois différents, a laissé un nouveau leader dans le classement mondial de l’audience de la plateforme. Voyez quelle est la série numéro un !

©NetflixRien de nouveau : c’était la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière (28 mars au 3 avril 2022).

Un nouveau mois a commencé pour le service de streaming Netflix, avec de nouvelles séries et saisons arrivant dans les semaines à venir, ainsi que des films qu’aucun abonné ne voudra manquer. Ces derniers jours, il y a eu une émission en particulier qui a attiré tous les regards et c’est pourquoi elle s’est positionnée comme la plus regardée entre le 28 mars et le 3 avril.

Dans le dernier rapport, celui qui avait choqué le monde était C’est du gâteau ?, une émission de téléréalité sur des pâtissiers qui devaient représenter au mieux différents objets de la vie quotidienne et ainsi tromper un jury pour ensuite obtenir de l’argent. Cependant, ce fut une rage pendant quelques jours seulement, car FlixPatrol montre que Bridgerton est désormais le leader du Top hebdomadaire.

La deuxième saison de l’émission créée par Shonda Rhimes a été ajoutée au catalogue de la plateforme le 25 mars et à partir de là, elle est redevenue un phénomène mondial. Selon les données officielles, en seulement trois jours, ils ont obtenu 193 020 000 millions de vues et cela les a également amenés à être la série la plus regardée de tous le mois dernier.

« La deuxième saison de The Bridgertons suit Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l’aîné des frères Bridgerton et un vicomte, alors qu’il entreprend de trouver une épouse convenable. Poussé par son devoir de défendre le nom de famille, la recherche d’Anthony d’une débutante qui répond à ses normes impossibles semble infructueuse jusqu’à ce que Kate (Simone Ashley) et sa jeune sœur Edwina (Charithra Chandran) Sharma arrivent d’Inde »était le synopsis qui invitait les fans aux nouveaux chapitres.

Grâce à FlixPatrol On sait que tout au long de la semaine c’était la série la plus choisie par les internautes, mais il faudra patienter pour savoir exactement quels ont été les nombres de vues à travers le monde. De la même manière, on suppose qu’ils seront élevés et certains fans sont incités à prédire qu’au terme de ses 28 jours il pourrait dépasser le record d’audience de Le jeu du calmar. Le reste du Top 5 hebdomadaire est complété par : 2) C’est du gâteau ?3) Inventer Anna4) TopBoy et 5) Offre d’emploi.

