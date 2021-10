Rien à voir Thor : le film de Chris Hemsworth très différent de Marvel à voir sur Netflix

Depuis qu’il a 19 ans, Chris Hemsworth a travaillé pour une place dans l’industrie du divertissement. Et il a réussi : cela a commencé par des rôles et de petites participations à la télévision et aujourd’hui c’est l’une des grandes figures d’Hollywood. L’un de ses personnages les plus emblématiques et que le public adore est celui de Thor dans le Univers cinématographique Marvel. S’il est vrai que ces films de super-héros sont plus que divertissants, l’acteur a quelques joyaux de votre filmographie.

Depuis cette semaine, l’un d’eux a été ajouté au catalogue de Netflix et -bien qu’il ait été créé il y a des années- le bouche à oreille l’a positionné comme l’un des plus recommandés ces derniers jours. Il s’agit de Rush : passion et gloire, un drame qui joue aux côtés Daniel Brühl illustrant la rivalité intense entre les pilotes de course des années 1970. Tandis que Hemsworth donne vie James chasse, sa co-star joue Niki Lauda.

Son directeur n’est rien de moins que Ron Howard, le gagnant de deux Oscars qui était responsable de grands succès comme Splash, Willow, Apollo 13, Un esprit magnifique, Le Da Vinci Code et Anges et démons. A cette occasion, il a travaillé en collaboration avec Peter Morgan, scénariste du film. Et le reste de la distribution est également complété par des personnages comme Olivia Wilde, Natalie Dormer, Alexandra Maria Lara et Pierfrancesco Favino.

Créé en 2013, ce film acclamé par la critique se déroule dans la course de Formule 3 au Circuit Crystal Palace en Angleterre. Grâce à son casting prestigieux, mêlé d’action, d’adrénaline et d’une histoire inspirée de la vraie vie, les téléspectateurs le choisissent une nouvelle fois parmi les contenus proposés par la plateforme de streaming qui a déjà accumulé quelques films avec Hemsworth.

+ Deux acteurs Marvel dans Rush

Chris Hemswoeth n’est pas le seul acteur de l’univers cinématographique Marvel à apparaître dans Rush : passion et gloire. Et est-ce que Daniel Brül a également eu un rôle crucial à la fois dans Captain America : guerre civile comme dans la série de Disney+ Le faucon et le soldat de l’hiver. Joué Zémo, le méchant qui faisait partie des forces armées de Sokovie et devint plus tard un chef terroriste qui cherchait à détruire le Vengeurs.

