Rien à voir Outlander : c’est la luxueuse résidence dans laquelle vit Sam Heughan

Étranger C’est l’une des meilleures séries d’époque de la dernière fois. Avec cinq saisons qui font fureur sur Starz et diffusées par Netflix, l’histoire basée sur les livres de Diana Gabaldón est un succès mondial. De même, les protagonistes, Sam Heughan et Caitriona Balfe ont été catapultés vers une renommée internationale grâce à leurs personnages emblématiques, Jamie et Claire Fraser, un mariage approprié de l’ancienne Écosse.

Sam Heughan et Caitriona Balfe donnent vie à ces personnages depuis 2014 et incarnent, à chaque saison de Étranger, à quoi ressemblait la vie il y a plus de 200 ans en Écosse et en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et, l’une des choses qui ressort le plus de cette représentation est le style de la maison que Jamie crée une fois que le terrain sur lequel il développe le Fraser’s Ridge lui est livré.

Rustique, lumineuse et aérée, la maison de Jamie Fraser est complètement différente de ce qu’elle a réellement Sam Heughan. Bien que la résidence de l’acteur soit également spacieuse et lumineuse, elle est complètement éloignée du modèle que son personnage crée. Situé à Glasgow, en Écosse, ce manoir dispose de toutes les commodités pour que l’interprète puisse y travailler.

D’après les images que Heughan publiait sur son Instagram, sa maison a un grand jardin plein de buissons verts où il profite de la compagnie de son colocataire, Graham McTavish. De plus, dans son garage il a aménagé une salle de gym pour continuer l’exercice qui l’aide à maintenir le corps tonique qu’il regarde tant dans les fictions qu’il travaille. Avec des murs de briques blanches et un sol en béton, l’artiste y passe généralement beaucoup de temps.

Quant à l’intérieur du manoir de Sam, son salon possède une bibliothèque qui lui sert de bibliothèque. Dans une vidéo récente qu’il a postée sur ses réseaux, il est apparu devant ce meuble qui regorge de livres et, aussi, de figurines de collection. L’acteur a choisi ce fonds lors de la promotion de sa marque de whisky, Sassenach.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il convient de noter que dans différentes cartes postales, il est également vu Sam Heughan dans un petit bar qu’il a installé chez lui. Un coin du salon a cet espace où votre bouteille et le signe qui dit « Le bar de Sam » ils sont les protagonistes. D’autre part, dans le même espace, il profite d’un fauteuil en cuir et de murs blancs derrière.

Cependant, il semble que l’espace préféré de Heughan soit son jardin de devant, où, les beaux jours, il en profite pour s’entraîner. Entouré d’arbres et d’un sol qui semble être en pierre, l’acteur passe le plus clair de son temps à cet endroit où il gare également sa voiture.

