Rien à voir avec The Witcher : Henry Cavill insiste pour jouer ce personnage pendant des années

in

La semaine dernière, son nom est redevenu une tendance. Depuis que Netflix a lancé la deuxième saison de Le sorceleur, Henri Cavill il revient à l’attention des spectateurs qui célèbrent chacune de ses œuvres. C’est qu’au cours de la dernière décennie, il a participé à des projets inoubliables avec lesquels il a conquis le cœur des cinéphiles. Mais il y a un rôle, très différent des autres, avec lequel rêve et n’abandonne pas. Cela a été démontré récemment.

Bien qu’il ait aujourd’hui 38 ans et un carrière consolidéeCe n’était pas comme ça depuis le début : après avoir été harcelé à l’école – tout en rêvant d’agir et de devenir une figure de renom – il a réussi à entrer dans l’industrie du cinéma avec un tout petit rôle il y a 20 ans. Après son travail dans lagune, le film réalisé par Dennis Barry en 2021, a été convoqué par les plus grands producteurs dans des projets avec impact mondial.

L’un d’eux était Superman, mais en réalité… Il a toujours rêvé d’être James Bond ! Comme Hugh Jackman, Idris Elba, Tom Hiddleston, Jude Law ou Damian Lewis, l’acteur britannique a perdu le rôle du Agent 007. A plusieurs reprises, il a assuré que «ça aurait été un rôle amusant« , Mais il y a quelques jours à peine, il a de nouveau évoqué le sujet dans un dialogue avec le Times et a laissé la porte ouverte pour rejoindre également cet univers.

Aujourd’hui, il traverse l’un des meilleurs moments de sa carrière, notamment en ce qui concerne la nouvelle ère du streaming. C’est qu’en plus d’interpréter Geralt de Riv dans la dernière saison de Le sorceleur sorti sur Netflix, sortira bientôt la suite de Enola Holmes exclusivement pour la plateforme. Et parmi ses projets pour 2022, il ne manquait pas ce personnage pour qui auditionné a échoué en 2006.

« Le temps dira. On ne sait pas dans quelle direction ils veulent emmener James BondCavill commença. Et il soutenait : « C’est pourquoi j’aime dire que tout est toujours sur la table”. De cette façon, l’acteur s’impose comme le candidat idéal pour l’avenir de la franchise. C’est qu’il remplit toutes les conditions pour mener à bien cette interprétation mais, surtout, il en a l’envie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂